Fratelli d'Italia e Lega scontro su alluvione, Alice Buonguerrieri punta il dito contro la Regione

Dopo il consiglio comunale di lunedì pomeriggio e dopo le proteste che durante la seduta sono state sollevate da parte dei cittadini e sostenute dalla controparte, non hanno tardato ad arrivare critiche verso questo atteggiamento. Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, a questo proposito punta il dito contro la regione: "Chiedono i fondi e la nomina del commissario ma l’esecutivo dell’Emilia Romagna ha inviato l’elenco degli interventi da finanziare con 15 giorni di ritardo. Non accettiamo lezioni da chi sta strumentalizzando l’evento tragico dell’alluvione e da chi ne ha evidenti responsabilità".

Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega, commenta così: "Lunedì non c’è stato un confronto edificante, dato che un consigliere dell’opposizione non ha esitato a strumentalizzare la seduta. Questa fase esula dall’appartenenza politica e il partito democratico dimostra la sua scarsa attitudine nel condividere temi importanti per la città".