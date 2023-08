Fratelli d’Italia e Pd, accuse incrociate

Infuria la polemica politica attorno al post alluvione. in una nota della consigliera Emanuela Bassi e l’assessore Marco Catalano di Fratelli d’Italia dicono che "Bonaccini e Priolo scappano dalle loro responsabilità. I politici avrebbero fatto bene ad esserci per ascoltare la voce dei cittadini alluvionati senza filtri, senza la solita regia del Pd e delle organizzazioni vicine alla sinistra – rimarcano Bassi e Catalano –. La gente si è dimostrata consapevole dei tempi tecnici e burocratici necessari per far arrivare i ristori e ha apprezzato come in due mesi dalla tragedia il Governo abbia stanziato oltre 4,5 miliardi di euro".

Dall’opposizione invece si sottolinea il tardivo slancio di disponibilità del primo cittadino Gianluca Zattini. Si legge in una nota: "Per il sindaco di Forlì si è trattato del primo vero appuntamento pubblico con i cittadini forlivesi alluvionati – dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico – dal momento che le promesse di incontrarli in assemblee pubbliche, come più volte richiesto, a quasi 90 giorni dal disastro non avevano sino a ieri avuto alcun riscontro. Durante l’incontro il sindaco di Forlì ha dato conto della marcia indietro rispetto alla decisione di impiegare le risorse donate al comune per mutui bancari, per il quali la giunta aveva già preso i primi accordi con la Bcc forlivese. Una decisione in contrasto con le richieste dei cittadini alluvionati".