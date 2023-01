Fratelli d’Italia, flash mob e firme: online sono già 500 in poche ore

Una petizione, un flash mob, un ordine del giorno in Provincia: il centrodestra, dopo il caso dell’auto medicalizzata di Meldola, va all’attacco del presidente della Provincia Lattuca e dell’Ausl Romagna. Innanzitutto, Fratelli d’Italia ha lanciato una raccolta firme per il ripristino del medico: in poche ore sono oltre 500 coloro che hanno firmato online (l’indirizzo è https:www.change.orgpmike-42-salvate-l-automedica-con-base-a-meldola-fc) e a breve scatterà la raccolta cartacea, annunciata anche nei mercati. Domani alle 15.30 una delegazione del partito effettuerà un flash mob davanti alla Provincia per protestare.

Proprio dalla Provincia il centrodestra torna all’attacco: "Il presidente Lattuca inserisca il nostro ordine del giorno nella convocazione del prossimo consiglio provinciale di lunedì 23 gennaio – scrivono i consiglieri provinciali Lucio Moretti (Predappio), Enrico Castagnoli (Cesena), Maria Teresa Rinieri (Forlì), Sauro Baruffi (Premilcuore), Ombretta Farneti (Mercato Saraceno) –. Smetta di prendere tempo perché consapevole della frattura palese tra lui e i sindaci del Forlivese, sottoscrittori dell’appello bipartisan nelle settimane scorse. Per dilatare i tempi Lattuca applica in maniera arbitraria il regolamento con la giustificazione di convocare più avanti un consiglio tematico e aperto sul tema. Peccato che tale iniziativa unilaterale arrivi in maniera maldestra, senza confronto preliminare e con un tempismo che tradisce il reale frangente politico, che palesa una grande confusione nella gestione dei rapporti tra presidente della Provincia e sindaci del territorio". Ai consiglieri provinciali non sono piaciute infatti le dichiarazioni rilasciate da Lattuca che di fatto approvavano il piano dell’Ausl Romagna: parere opposto rispetto ai 15 sindaci del Forlivese, tre dei quali siedono sui banchi della sua maggioranza.

Anche a Meldola Fratelli d’Italia si fa sentire con la consigliera comunale Lara Bruno, che auspica la rimozione di Tiziano Carradori: "Stiamo assistendo a un inaccettabile commissariamento della politica locale ad opera di dirigenti nominati dalla presidenza regionale che procedono per tagli senza tener conto delle realtà specifiche di un territorio complesso, frazionato in più vallate e con poli sanitari d’eccellenza, come l’Irst. Se questi dirigenti non sono più in grado di gestire il confronto con le istituzioni locali, credo che l’opzione migliore sia una: cambiare i dirigenti. Nessuno può considerare il Forlivese un territorio marginale e trascurabile su un argomento così importante come la sicurezza e la salute. Dal 1° gennaio, a Forlì abbiamo una sola auto con medico a bordo per 15 Comuni mentre Cesena continua ad averne tre". Una battaglia che secondo lei non è finita: "In passato solo davanti a corpose raccolte di firme la Regione ha fatto marcia indietro".

Oscar Bandini