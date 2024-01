Fratelli d’Italia, nuova sede: "E tornerà il ministro Sangiuliano"

Con il sindaco Gian Luca Zattini a tagliare il nastro in corso Diaz 23, è stata inaugurata ieri la nuova sede di Fratelli d’Italia. Erano presenti i dirigenti del partito, gli iscritti e i militanti. Per l’occasione è intervenuta la deputata e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, Alice Buonguerrieri, che ha ricordato il legame tra partito e città. "Nelle politiche 2022 c’è stato un ottimo risultato del centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito di coalizione". Due anni fa FdI ebbe il 24,8% delle preferenze, quasi un elettore su quattro. "Una fiducia che non tradiremo", promette.

L’inaugurazione è stata l’occasione, per FdI, di rivendicare l’operato per la città: "il Governo Meloni ha dimostrato di avere grande attenzione. Lo conferma anche la presenza di Giorgia Meloni assieme alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen mercoledì scorso: un gesto di grande vicinanza e concretezza, visto che hanno annunciato l’arrivo di ulteriori risorse europee per gli alluvionati in aggiunta a quelle già stanziate dal Governo".

È la stessa Buonguerrieri ad annunciare poi che Il ministro Sangiuliano verrà in città "nelle prossime settimane per illustrare il recupero dell’ex convento Santa Maria della Ripa, abbandonato per decenni dalla sinistra, e che ora diventerà il nuovo polo culturale e archivistico della città, un progetto da circa 30 milioni di euro". Ha poi ricordato lo stanziamento di 27 milioni per il nuovo carcere. "Così come per altre infrastrutture strategiche come la Tangenziale Ovest e Villa Selva. Un dialogo istituzionale, quello tra il Governo Meloni e l’amministrazione comunale di Forlì, certamente facilitato dalle affinità politica che intercorre tra le istituzioni".

È invece intervenuto sulla nuova sede appena inaugurata il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Bongiorno. "Con l’apertura della nuova sede in centro avremo la possibilità di ascoltare ancora di più i cittadini – ha affermato –. Siamo pronti per affrontare la prossima campagna elettorale, sia per le elezioni europee che per le amministrative a sostegno del candidato sindaco Zattini: siamo determinati a portare il nostro importante contributo per altri cinque anni di buon governo a Forlì".

Matteo Bondi