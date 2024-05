Fratelli d’Italia schiera la squadra: "Pronti ancora a governare bene"

"E’ importante non solamente vincere, ma anche saper amministrare bene e in questi cinque anni lo abbiamo dimostrato". Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia lancia così la campagna elettorale del suo partito, che sostiene Gian Luca Zattini per il secondo mandato a sindaco di Forlì, presentando la lista. "Sono tanti i forlivesi – spiega – che ci spingono ad andare avanti per altri cinque anni e i risultati che abbiamo portato a casa dimostrano il buon governo della città, con tanti progetti futuri che ci vedranno impegnati a fondo. Stiamo crescendo come partito non solo a livello nazionale, ma anche locale e con noi Forlì ha cambiato marcia".

Vincenzo Bongiorno, nella veste di capogruppo e coordinatore di FdI comunale, presenta i 32 candidati alle elezioni amministrative del prossimo 8-9 giugno, rimarcando come proprio ieri mattina "abbiamo depositato le liste e sono orgoglioso di una squadra che lavorerà per risolvere i problemi dei cittadini, con umiltà e capacità di ascolto. Un gruppo di donne e uomini che porteranno le loro esperienze nei diversi ambiti professionali e soprattutto il loro spirito di servizio per la comunità: confidiamo di vincere al primo turno".

"Gian Luca Zattini merita di continuare a guidare la città – rimarca Buonguerrieri –, anche perché grazie all’appoggio ricevuto dal Governo Meloni sono tanti i progetti che sono andati in porto. Fra questi la facoltà di Medicina arrivata a Forlì senza il voto favorevole del Pd, il complesso della Ripa, l’area ex Eridania e l’Hotel della Città riconvertito in uno studentato. Inoltre abbiamo affrontato insieme la tragedia dell’alluvione, stanziando 3,5 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio e 1,5 miliardi destinati al risarcimento danni subiti dai privati". Fra i progetti che stanno andando avanti Bonguerrieri cita quello riguardante il nuovo carcere di Forlì, con 7 milioni di euro disponibili e "il centro storico che rimane importante per noi in termini di sicurezza e valorizzazione, dopo 50 anni di abbandono da parte della sinistra".

Presente il sindaco Gian Luca Zattini, che ha parlato di Fratelli d’Italia "come asse portante di una squadra bella e forte. Nel prossimo mandato intendiamo portare a casa i 90 milioni di euro del Pnrr per rilanciare Forlì, mentre in ottobre approderà in città il corso di laurea in ingegneria nautica. In più intendiamo fare della nostra città il polo regionale di riferimento per il settore aerospaziale e in quest’ottica stiamo proseguendo i contatti con aziende importanti come Alenia e Leonardo".