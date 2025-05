Fratelli d’Italia: "Sicurezza,. Forlì ha preso la strada giusta"

Fratelli d’Italia ha organizzato a Forlì un incontro sul tema ‘Sicurezza e immigrazione’, con la deputata e responsabile nazionale del dipartimento immigrazione, Sara Kelany. C’erano anche la deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, il capogruppo FdI in consiglio comunale Fabrizio Ragni, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Emanuela Bassi e Luca Bartolini. "In Italia si entra solo legalmente – hanno ribadito le deputate Kelany e Buonguerrieri –: chi vuole vivere nella nostra nazione deve rispettare prima di tutto i doveri che questo comporta, e non pensare di avere solo diritti".

Le considerazioni del capogruppo Ragni si sono poi concentrate sul livello locale e sull’azione dell’amministrazione comunale. "La sicurezza dei cittadini è una priorità inderogabile – ha sottolineato Ragni –. La politica lassista della sinistra ha reso le nostre città meno sicure, esponendole a un maggior tasso di criminalità, in gran parte dovuta alla presenza di immigrati irregolari. Le nostre leggi e le nostre regole vanno rispettate, a maggior ragione da chi non è italiano e arriva nel nostro Paese". Ha poi elogiato l’azione degli assessori Bartolini e Bongiorno. "Le scelte urbanistiche sbagliate e penalizzanti del passato, nel contesto del centro di Forlì, continuano a pesare negativamente – ha concluso Ragni –, ma la decisa opera dell’attuale amministrazione ha permesso di intraprendere la strada giusta. Per questo continueremo a lavorare per difendere la nostra nazione, la nostra identità, la nostra cultura e le nostre tradizioni".

ma. bo.