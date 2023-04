Fratelli morti a Forlì, svolta nell’inchiesta: due indagati e accertamenti sulla stabilità del silos

Forlì, 12 aprile 2023 - Sono due gli indagati per i fratellini morti venerdì scorso a San Pietro in Guardiano di Bertinoro, schiacciati e sepolti vivi dal silos dell’allevamento avicolo Casagrande, caduto sull’auto dentro la quale stavano Fatima, 18 anni, Ousama, maschietto 13enne, e Marva, bimba di 9 anni, residenti a Meldola coi genitori originari del Marocco.

Gli indagati – di cui non sono stati forniti i nomi, segretati dalla procura – devono rispondere di omicidio colposo plurimo. Ma l’inchiesta è un corpo vivo pronto a svilupparsi in ogni istante e in ogni direzione: gli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla pm Laura Brunelli, stanno infatti predisponendo numerosi accertamenti sull’intera area dell’allevamento bertinorese, ancora sotto sequestro.

Il silos sopra l'auto distrutta a Bertinoro

Approfondimenti che riguarderebbero non solo l’auto – che sarebbe di uno zio della 18enne – sulla quale hanno trovato la morte i tre ragazzini, ma anche lo stesso silos, alto una decina di metri, pieno di diverse tonnellate di mangime, che s’è abbattuto su quella Opel Zafira che la ragazza – con il foglio rosa, e impegnata in guide di prova per conseguire la patente – ha trovato nell’area, aperta e con le chiavi inserite sul croscotto.

La procura ha già dato mandato ad esperti di cinematica per cercare di risalire alla possibile dinamica dello scontro che ha – o avrebbe – causato l’abbattimento del silos. Ma lo stesso container dell’azienda Casagrande è sotto esame. I periti assoldati dalla procura avrebbero anche il compito di valutare la reale stabilità del manufatto, che sarebbe stato centrato dalla vettura su uno dei tre piloni basali di sostegno. In sostanza, sotto la lente dei detective, sta per finire l’intera prospettiva della tragedia.

Lo scopo non è solo quello di accertare eventuali responsabilità penali per la morte di Fatima, Osuma e Marva, ma anche di specificarle, soppesandone il grado. Ossia: in che modo gli indagati – che nel tempo potrebbero anche diventare di più – avrebbero avuto un ruolo cogente causa-effetto nella tragedia? L’auto in sosta in quel punto dell’area aziendale, con la chiave inserita, era in uno stato di congrua sicurezza? Il silos pieno di mangime era in condizioni di stabilità compatibili con le normative vigenti? A quale velocità s’è verificato lo schianto per far cadere quella struttura?

Nel frattempo, la procura starebbe per dare il via libera ai corpi dei tre ragazzini, per lo svolgimento delle esequie, che dovrebbero tenersi in Marocco.

Maurizio Burnacci