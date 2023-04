Fratelli morti sotto al silo a Forlì: moschea gremita per l’addio

Forlì, 14 aprile 2023 – Una moschea gremita ha salutato i tre fratelli schiacciati da un silo (foto) la scorsa settimana a San Pietro in Guardiano, frazione di Bertinoro su cui sorge l’allevamento Casagrande. Sabato un aereo porterà le bare in Marocco, Paese d’origine della famiglia Boulgoute. Mentre oggi, venerdì – giorno sacro dell’Islam - si è tenuto l’ultimo saluto in via Masetti, nel quartiere Ronco, dove la comunità islamica locale ha salutato i tre fratelli Fatima (18 anni), Ousama (13) e Marva (9), schiacciati da 20 tonnellate di granaglie due giorni prima di Pasqua.

Le bare dei tre fratelli morti sotto al silo e le loro foto

Le bare sono rimaste all’esterno, coperte da un drappo verde. Poi al termine della preghiera del venerdì, si è aperta una porta laterale e attorno ai feretri si sono radunati fedeli sia dentro che fuori all’edificio dedicato al culto. Alla commemorazione erano presenti il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci (nel paese in cui vive la famiglia Boulgoute è stato proclamato lutto cittadino) e il parroco don Enrico Casadio, ma anche la famiglia Ciani che è proprietaria dell’allevamento – chiuso quel giorno – in cui è avvenuta la tragedia.

Nessuno dei protagonisti ha voluto parlare. Il padre, Aziz, ha però ringraziato tutti per la vicinanza (Comune e parrocchia hanno raccolto fondi per aiutare la famiglia) e ha incontrato e abbracciato i Ciani. Sulla vicenda c’è un’inchiesta della Procura di Forlì per omicidio colposo plurimo che prevede già alcuni indagati.