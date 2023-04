Fratelli morti sotto il silos a Forlì, l’Alberghiero dedica una targa a Fatima

Forlì, 13 aprile 2023 – Un minuto di silenzio, un laboratorio a suo nome e una targa in ricordo di Fatima. L’istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli – dove Fatima era in procinto di affrontare l’esame di maturità – si mobilita in nome della ragazza di 18 anni scomparsa nel tragico incidente dello scorsa settimana a San Pietro in Guardiano di Bertinoro, dove ha perso la vita assieme al fratellino Ousama, di 13 anni e alla sorellina Marva di 9. I tre fratellini, residenti a Meldola con la famiglia originaria del Marocco, erano all’interno di un’auto di un loro zio, parcheggiata nell’area dell’allevamento Casagrande, dove il parente è dipendente. La vettura, per cause ora al centro di un’inchiesta giudiziaria per omicidio colposo plurimo, è finita contro un silos, che è subito crollato, schiacciando la vettura, poi sommersa di tonnellate di mangime. Per i tre fratelli non c’è stato scampo.

Il luogo della tragedia che ha strappato alla vita i fratelli Fatima, 18 anni (a destra), Ousama, 13, e Marva, 9. I tre sono morti nell’area di un allevamento: l’auto guidata dalla ragazza ha sbattuto contro un silos (Frasca)

Ieri il ritorno in classe dei ragazzi dell’Alberghiero di Forlimpopoli "non è stato facile – sottolinea la preside dell’istituto, Mariella Pieri –. Non è stato facile riprendere l’ordinaria attività didattica dopo la pausa delle festività pasquali funestate dalla tragica scomparsa di Fatima. Una tragedia così devastante e improvvisa che ha lasciato tutti noi sconcertati e attoniti. Non è difficile, infatti, immaginare lo sconcerto dei giovani, poco più che 18enni, di fronte alla morte: a questa età ci si sente immortali, si fatica a fare i conti con la fragilità umana, e la tragica perdita di una compagna lascia increduli, senza fiato e senza spiegazioni, quasi riottosi perché incapaci di accettare un destino così tragico".

Per rendere meno doloroso il ritorno in classe, la preside e alcuni docenti hanno atteso all’ingresso i ragazzi della quinta B, la classe di Fatima: "Insieme – rimarca la preside – abbiamo voluto ricordare Fatima, facendo sentire loro tutta la nostra vicinanza e il nostro confronto, consapevoli che le parole in simili circostanze sono ben poca cosa. Con la nostra presenza, abbiamo voluto unirci e stringerci al loro dolore. In particolare, in questo ultimo periodo che li separa dall’esame finale, devono cercare di essere forti. E devono esserlo anche per Fatima, perché lei si stava impegnando per raggiungere questo obiettivo, lottava per questo, per diplomarsi e trovare la sua strada professionale". A mezzogiorno è stato osservato un minuto di silenzio nell’intero istituto comprensivo. Il 4 maggio, in occasione della cena dedicata alle quinte, "rivolgeremo l’ultimo saluto a Fatima". Alla ragazza verrà intitolato il laboratorio di informatica-accoglienza turistica e verrà scoperta una targa in suo ricordo.