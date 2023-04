Fratelli morti schiacciati dal silos a Bertinoro: dentro l’azienda dello strazio

Bertinoro (Forlì), 8 aprile 2023 – I tre giovani fratelli tragicamente morti ieri pomeriggio nel tremendo incidente di Bertinoro si trovavano all’interno di un’azienda di allevamento di galline e di pulcini, la Casagrande di proprietà della famiglia Ciani, nello stabilimento situato nella frazione di San Pietro in Guardiano, vicino a Santa Maria Nuova. La titolare è ovviamente sopraggiunta sul luogo non appena informata della tragedia. La notizia dell’accaduto ha gettato nello sconforto lei e i suoi familiari. La donna, sul posto, non ha rilasciato dichiarazioni.

La Casagrande è un’azienda agricola e avicola forlivese, con sede in via Cervese, che fin dal 1959 coltiva frutta e cereali, produce uova e alleva polli (attualmente oltre due milioni di esemplari all’anno). Nel suo sito si specifica, nel dettaglio, che “realizza uova per il consumo fresco, frutta, colture sementiere, cerealicole, oleaginose, proteiche, energetiche e vitivinicole”.

Una vista panoramica dello stabilimento dove hanno perso la vita i tre fratelli

La società che gestisce l’allevamento scenario della tragedia ha più di 400 ettari di terreni in proprietà per la produzione agricola. È un’azienda a impronta tipicamente famigliare, che è stata fondata da Emilio Ciani e a tutt’oggi è gestita dai figli Paola, Simonetta e Stefano e dalla moglie Giovanna Perlini, con produzioni non solo in Romagna, ma anche in Toscana.

Lo stabilimento del terribile incidente avvenuto ieri, infatti, è uno dei quattro di cui è composta la Casagrande: oltre a questo in territorio di Bertinoro e quello sede dell’azienda a Forlì sulla Cervese (al numero 265), gli altri insediamenti si trovano nel comune di Ravenna e in quello di Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze.

L’attività avicola dell’azienda consiste nello svezzamento delle pollastre e nell’accrescimento dei pulcini, la cui vendita è rivolta ad allevatori italiani e stranieri che allevano galline ovaiole con relativa commercializzazione di uova.

Lo stabilimento di San Pietro in Guardiano, nel comune di Bertinoro è operativo proprio in questo settore ed è qui che è impiegato, come custode, lo zio dei tre poveri fratelli. L’azienda si trova in via del Ponte, una strada nella campagna al confine fra il territorio di Bertinoro e quello di Cesena, nei pressi della chiesa della piccola frazione che sorge a ridosso di Santa Maria Nuova e confina sia con Cesena sia col comune di Ravenna.

Nel comparto agricolo invece la Casagrande produce, dunque, soprattutto frutta, sementi e cereali. Inoltre, in veste di Casagrande Energy, l’azienda è dotata di impianti fotovoltaici, nei propri allevamenti e di un impianto a biomasse che produce e vende energia elettrica e calorica ottenuta da reflui zootecnici.