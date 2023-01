Fraternita di Misericordia, ecco il nuovo presidente

La Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano ha rinnovato le cariche sociali del direttivo, in gergo ‘magistrato’, per i prossimi 4 anni: Giovanni Lukaszczyk, pensionato come impiegato di banca della Bcc di Forlì e in passato presidente della Pro loco, passa da segretario a governatore o presidente, aiutato dal vice governatore Giorgio Biondi, dalla segretaria Maria Grazia Romagnoli, governatore uscente per una decina d’anni, e dall’amministratore Concetta (Giovanna) Briccolani. Questi quattro fanno parte del consiglio direttivo, insieme ai consiglieri Fausto Cafaggi (ex governatore), Marzia Fabbri, Mattia Fabbri, Pierluigi Serri (già sindaco) e il medico Marco Spada. Fanno parte della Misericordia 90 iscritti, cui si devono aggiungere quattro autisti dipendenti e un’impiegata amministrativa.

Spiega il neo governatore Lukaszczyk: "La Misericordia di Rocca opera in convenzione con l’Ausl Romagna h24, con un infermiere della stessa azienda e con tre ambulanze, che svolgono anche i servizi secondari per 15 ore settimanali per i cittadini di Rocca" (in pratica per le persone che devono recarsi ai centri sanitari per visite ambulatoriali, sprovvisti di mezzi propri). La Misericordia è dotata anche di un fuoristrada e di altre due auto che sono affidate al Gruppo socio-culturale, formato da volontari in gran parte anziani che svolgono trasporti sanitari per chi, sprovvisto di mezzi propri, deve recarsi nelle strutture socio-sanitarie a Forlì e altri luoghi. Un esempio? Per fare la dialisi. Il Gruppo, con sede propria e presidente (Attilio Turchi), organizza anche in paese attività sociali e culturali. Aggiunge il neogovernatore: "Il Covid ha stravolto anche i nostri servizi. Quindi non è facile fare previsioni e una programmazione, visto che tornano preoccupazioni del genere. Ci adegueremo come in passato alle esigenze del momento. Di sicuro facciamo appello ai giovani: sia a quelli che vogliano venire in Misericordia per fare volontariato anche come autisti in emergenza, sia a quelli che possono venire a svolgere il servizio civile per un anno". Il servizio civile è anche remunerato con circa 450 euro al mese. Attualmente svolge servizio civile presso la Misericordia una ragazza di Dovadola. Spiega a questo proposito il neogovernatore: "Noi siamo convenzionati fino a 4 posti di servizio civile. Quindi rivolgiamo un pressante appello a giovani del paese, ma anche della vallata e di Forlì". Il benemerito sodalizio sorse nel 1969 dalla grande passione sociale dell’allora pievano del paese, don Luigi Maretti, cui la Misericordia è dedicata. Infatti, tre anni fa ha celebrato il cinquantesimo di fondazione con una grande festa in piazza Garibaldi e la partecipazione delle Misericordie dell’Emilia Romagna e del presidente nazionale.

Quinto Cappelli