Fratta, eventi d’estate al via con Virginia

Arriva la bella stagione e si festeggia l’inizio dell’estate in quel di Fratta Terme questa sera a partire dalle ore 19. L’appuntamento è al campo sportivo ‘Spazzoli’ e l’evento avrà un ospite d’eccezione, Virginia Baldassarri, la mamma per cui tutta la comunità della frazione bertinorese, e non solo, si è mobilitata affinché le venissero affidate le migliori cure e protesi di ultima generazione.

La festa di inizio estate, infatti, sarà anche l’occasione per chiudere la ‘raccolta fondi per Virginia’, che la Pro loco di Fratta, in collaborazione con la società sportiva locale del calcio, dove gioca la figlia di Virginia, e tanti volontari della frazione avevano attivato non appena venuti a conoscenza della storia della loro concittadina.

Il 9 aprile dello scorso anno Virginia veniva ricoverata in ospedale a Forlì a seguito di una infezione di pneumococco che l’aveva colpita nel sangue. Una situazione che nel giro di pochissimo tempo l’ha portata a dover subire l’amputazione di entrambe le gambe sotto al ginocchio, dell’avambraccio sinistro e delle dita della mano destra. Svegliatasi dal coma farmacologico a cui era stata sottoposta, Virginia ha da subito espresso la volontà di rialzarsi ‘letteralmente’ e di riprendere la vita di prima. Sposata con Marco Bartolini, madre di due figli, lavorava presso una panetteria di Forlì.

La comunità si è subito stretta interno alla famiglia e, nel corso dei mesi, si sono susseguite una serie di iniziative a suo favore promosse da varie associazioni in tutto il territorio. Nel frattempo era stata anche avviata una raccolta fondi su internet che nel giro di poco tempo ha raccolto alcune decine di migliaia di euro.

"Nella serata daremo conto a tutti coloro che hanno donato – spiega Daniele Pieri della Pro loco di Fratta – di quanto è stato raccolto, mettendolo poi a disposizione di Virginia". La cifra finale che nel sito compariva era di circa 160mila euro, frutto delle singole donazioni, ma anche delle varie iniziative.

Nel frattempo Virginia, uscita dall’ospedale nell’ottobre scorso, ha iniziato il percorso di fisioterapia che l’ha portata spesso a Budrio dove ha provato le prime protesi. Già a inizio anno la sua volontà di ‘rialzarsi’ si era avverata, mentre le protesi venivano di volta in volta perfezionate e rese più adatte alla sua fisionomia.

Con l’abbraccio a Virginia, la serata prevede la cena curata dalla Pro loco, un po’ di musica e tanta voglia di stare insieme per dare il benvenuto all’estate.