Fratta, finalmente un’offerta per il Grand Hotel delle Terme

Il Grand Hotel delle Terme della Fratta, con annesso centro termale, potrebbe avere presto un nuovo proprietario.

L’ennesimo tentativo di affidare il bene, proposto ad un prezzo sempre più basso, sembra che abbia visto finalmente arrivare un’offerta valida.

La base d’asta di quello che era il fiore all’occhiello del turismo termale di Bertinoro era veramente allettante: 1.100.098 euro, ben al di sotto dei 7.000.000 da cui si era partiti ormai quasi due anni fa.

Purtroppo, nel frattempo, oltre alla gestione straordinaria del Grand Hotel, affidata dal tribunale ad AllegroItalia, che aveva già dato qualche problema, è poi arrivata anche l’alluvione di maggio dello scorso anno a compromettere definitivamente la possibilità di acquisire il Grand Hotel e il centro termale ancora operativi.

Tutto il piano seminterrato, proprio dove era ospitato il centro termale, è infatti stato sommerso dalle acque e dal fango: si stima che ci vorranno almeno 2 milioni di euro per poter rimettere a nuovo la struttura.

"C’è stato un confronto con la struttura commissariale nei mesi scorsi – spiega la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni – che ha assicurato come gli eventuali nuovi proprietari potranno avvalersi delle agevolazioni e dei rimborsi dovuti". Sul nome del compratore vige il più stretto riserbo: non sono ancora scaduti i termini per eventuali rilanci da parte di altri interessati, ma il fatto che, finalmente, ci sia un’offerta fa tirare un sospiro di sollievo per una frazione e un intero territorio che sulle terma basano parte della propria economia.

Nei mesi scorsi, per cercare di vendere ‘meglio’ la struttura, era stata avanzata l’ipotesi di poter cambiare la destinazione d’uso della struttura. "Mi sono rifiutata categoricamente – spiega Allegni –. Sembrava che ci fosse un interesse da parte di un gruppo per farla diventare una Rsa, ma a noi interessa che tornino le terme, a beneficio di tutto il territorio".

Matteo Bondi