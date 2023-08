Fratta, futuro a rischio Terme allagate, azienda in concordato La rabbia dei lavoratori

di Matteo Bondi

Le nubi che si profilano all’orizzonte del futuro lavorativo dei dipendenti delle Terme della Fratta sono molto fosche. Anche l’incontro che si è tenuto ieri mattina in Provincia a Forlì con le istituzioni, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la curatrice fallimentare, la Regione e i rappresentanti dei dipendenti non ha portato soluzioni ai tanti problemi che si sta trovando ad affrontare la trentina di lavoratori che ancora operano, anzi, operavano, nella struttura termale.

Il 16 maggio l’alluvione sembra aver dato il colpo di grazia, allagando il piano interrato che conteneva gli impianti elettrici e termici della struttura, con enormi danni. Servirebbero perciò lavori – stimati in centinaia di migliaia di euro – per rimettere in piedi le terme, ma la proprietà non riesce a farli. Dopo due mesi e mezzo non sono ancora finiti quelli per la messa in sicurezza della struttura, il che riduce la potenziale attrattività per nuovi compratori.

Lo stop per l’alluvione ha segnato l’inizio di un periodo di cassa integrazione. Periodo che sta per concludersi il 15 agosto. "Della cassa integrazione non abbiamo ancora visto niente – afferma Demetrio Succi, dipendente della struttura e rappresentante sindacale –, ma non è stato del tutto pagato il mese di maggio e, soprattutto, mancano risposte sul nostro futuro. Cosa succederà dopo il 15 agosto?". La struttura è in procedura concorsuale fallimentare, cioè deve essere venduta tramite asta al miglior offerente. La prima è già andata deserta. Nel frattempo la struttura è stata data in gestione ad AllegroItalia affinché la tenesse operativa e quindi più appetibile sul mercato. "AllegroItalia ci ha fatto sapere che lo stipendio di maggio – spiega Succi – ci verrà dato in tre rate fino a novembre. Ma da subito abbiamo visto che la proprietà era interessata a far cassa: volevano smantellare il reparto delle inalazioni, non ci hanno più permesso di gestire il minimo di cassa per pagare i fornitori e le manutenzioni, non hanno pagato l’affitto della struttura, né eseguito le dovute manutenzioni ordinarie e straordinarie. Tanto che domani il tribunale dovrebbe dare lo sfratto alla ditta per inadempienza". A quel punto, però, i dipendenti potrebbero perdere anche il residuo di cassa integrazione.

"Siamo molto preoccupati dalla situazione – afferma la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, presente all’incontro –, ci rivedremo non appena il tribunale si sarà espresso. Continuiamo a chiedere ai giudici di accelerare il percorso per bandire le aste e cercare un compratore, auspicando che si risolva il prima possibile la situazione di AllegroItalia, visto che la prima udienza è stata rinviata". Vicinanza è stata espressa anche dal presidente della Provincia, Enzo Lattuca: "Anche se non di nostra stretta competenza – ha spiegato ai lavoratori prima dell’incontro – cerchiamo di fare da collegamento tra le varie istituzioni". Al presidio dei lavoratori era presente anche la capogruppo della lista di opposizione BartnOra, Barbara Asioli: "Le terme sono uno dei pilastri economici non solo della frazione, ma per tutta Bertinoro. È mai possibile che dobbiamo trovarci in una situazione del genere? Era una struttura molto bella, anche lo stesso parco. La sindaca ha voluto tenere con forza per sé la delega al termalismo, anche quando avevamo sollevato un problema di opportunità, visto che la madre lavorava per AllegroItalia. Ci ritroviamo ora senza un futuro per le terme".