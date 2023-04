Fratta, nuovo look per la piscina

La piscina comunale di Fratta Terme a Bertinoro si rifà il look, sostituendo la pavimentazione esterna e delle vasche stesse. "Lavori attesi da diversi anni – spiega la sindaca, Gessica Allegni –, a cui l’amministrazione comunale ha deciso, in sede di approvazione dell’ultimo bilancio, di dare seguito impegnando risorse dell’ente, 150.000 euro, che finanzieranno interamente l’intervento". A spiegare nello specifico in cosa consisteranno i lavori è invece l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli "L’intervento vedrà la completa rimozione delle pavimentazioni esistenti, che verranno sostituite, sia delle vasche che dei camminatoi esterni. Inoltre, verrà effettuato un trattamento antiscivolo all’interno degli spogliatoi". I lavori sono iniziati lunedì scorso e dovrebbero concludersi entro metà maggio, in tempo utile per garantire la normale fruibilità dell’impianto nel corso del periodo estivo. "Abbiamo lavorato molto per raggiungere questo risultato – conclude la vicesindaca, con delega allo sport e al bilancio, Elisa Leoni –, l’impianto di Fratta rappresenta l’unica piscina comunale nel nostro territorio ed era giusto e necessario intervenire, soprattutto per la sicurezza dei tanti ragazzi che frequentano questo centro".

ma.bo.