Fratta, progetto innovativo per i bambini

di Matteo Bondi

Il polo scolastico di Fratta Terme si arricchisce di un nuovo progetto pedagogico di educazione all’aperto dai 0 ai 10 anni. Si tratta di un progetto sperimentale, che mette insieme l’esperienza ormai pluriennale di outdoor education delle scuole dell’infanzia del territorio, con i nuovi allestimenti da esterno di cui si sono dotate anche le scuole elementari di Bertinoro.

"Il Progetto sperimentale di educazione all’aperto del Polo di Fratta Terme – introduce la coordinatrice pedagogica del Polo 0-10, Fabiola Crudeli, alla sua presentazione – nasce con l’obiettivo di creare sia una continuità verticale tra i vari plessi, sia orizzontale con i genitori e le famiglie, favorendo lo sviluppo di una piccola comunità educante che dialoga, riflette e si confronta. Un percorso che inizia per il bambino al nido e continua alla scuola dell’infanzia per terminare alla primaria".

Sono tre i plessi di Fratta Terme coinvolti dal progetto: nido 44 gatti, scuola infanzia M. Ventre, scuola primaria G. Mattarelli per un totale di circa 170 bambini. "E’ un progetto innovativo e unico nella nostra regione – continua Crudeli –. Attraverso momenti di formazione e incontri tra e con il personale docente vogliamo condividere metodologie e didattiche di apprendimento, che possano dare una continuità allo sviluppo armonico del bambino rispettando la propria individualità".

Nel corso degli ultimi anni sono stati vari gli interventi dell’amministrazione comunale volti a convertire e adeguare in ottica otudoor i giardini dei vari plessi. "L’amministrazione comunale di Bertinoro – spiega l’assessora alle politiche educative, Sara Londrillo –, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, ha creduto e investito risorse nell’educazione all’aperto. Sono stati installati pergolati, gazebo, panche, tavoli, giochi e armadietti da esterno per contenere stivaletti. Il progetto si è avvalso anche della consulenza di esperti esterni come il professor Roberto Farnè grazie all’accordo di collaborazione col Dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Università di Bologna e di architetti specializzati in progettazione di spazi verdi come Matteo Battistini e Claudia Crociani".

Per l’anno scolastico in corso sono state attivate le azioni per lo sviluppo del progetto. In particolare la costituzione del gruppo di lavoro formato dalle referenti del progetto: Noemi Ravaioli educatrice del nido, Ester Seneca insegnante della scuola dell’infanzia, Cristina Ruffilli insegnante della primaria e la coordinatrice psicopedagogica Fabiola Crudeli: la formazione delle insegnanti sulle fiabe di Andersen con il professor Nicola Pace e l’apprendimento attraverso l’orto con l’insegnante Cinzia Rustignoli; la realizzazione di una brochure e di un logo per promuovere il Polo: il logo è stato ideato dagli alunni della primaria di Fratta.