Fratta Terme, 40 anni di attività per i coniugi Ricci

Era il marzo 1985 quando a Fratta Terme di Bertinoro aprì un piccolo negozietto di frutta, verdura e alimentari. A gestirlo, allora come oggi, i coniugi Gilberto Ricci con la moglie Marzia. Dietro al bancone, tutti i giorni, c’è sempre stata lei in questi 40 anni, con lui che si affiancava tra un turno e l’altro da infermiere. Poi dal momento della pensione l’attività è stata gestita in due.

"Vogliamo ringraziare tutti i clienti passati e attuali – affermano i due coniugi – che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo". Ricordano come siano cambiati i tempi, dall’apertura dei tanti "forse troppi" supermercati, "ma anche il boom delle Terme e il loro successivo declino. Poi la ripresa quando furono vendute ai privati e, adesso, la chiusura dopo l’alluvione".

Nei giorni scorsi Gilberto e Marzia hanno voluto festeggiare con i clienti che sono passati a trovarli i loro primi 40 anni di attività, perché "nonostante le tante difficoltà, siamo ancora qua e pensiamo di rimanerci ancora un po’".

ma.bo.