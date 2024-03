Fratta Terme, al via un progetto per i giovani

Il Punto Biblioteca a Fratta Terme di Bertinoro è uno spazio culturale, ancora da pensare, messo a disposizione della città, della cui realizzazione e gestione si occuperanno direttamente i giovani del paese. Questa in estrema sintesi, è l’idea del nuovo spazio culturale che, da oggi, i giovani di Bertinoro, sono chiamati a pensare e progettare.

Lo spazio fa parte del progetto Giovani in Biblioteca, finanziato dal Dipartimento del Ministero per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale e presentato dal Comune di Bertinoro. Il Punto Biblioteca è stato concepito con l’obiettivo di fornire un luogo accogliente e stimolante dove le nuove generazioni possano incontrarsi, esplorare nuove idee, accedere a risorse educative e culturali, partecipando attivamente alla vita della comunità. Partner del progetto sono le associazioni Deina e Sonora Social Club, la Scuola di Musica e l’Istituto Comprensivo di Bertinoro. Alla cooperativa Casa del Cuculo è affidato il percorso di co-progettazione, che in 15 mesi porterà alla definizione di arredi, attività e di un modello di auto-gestione affinché lo spazio e le sue attività possano essere curate da un gruppo di giovani dopo la fine del progetto. Gli arredi e le attività del nuovo Punto Biblioteca saranno infatti co-progettati con la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze dai 14 ai 35 anni della zona.

A partire da oggi alle 14,30, tutti i sabati il Punto Biblioteca ospiterà incontri e brainstorming, aperti a ragazzi e ragazze di Bertinoro, che sono invitati a contribuire attivamente alla definizione degli spazi, dei servizi e delle attività che si svolgeranno nel Punto Biblioteca in via Loreta 233. "Abbiamo l’opportunità di far nascere una bellissima realtà del nostro territorio – afferma l’assessore alle politiche giovanili, Raffaele Trombini –. Grazie a questo progetto metteremo in mano ai giovani gli strumenti per ideare e creare gli spazi e le attività che potranno sfruttare nei prossimi mesi. L’obiettivo è che nascano passioni, competenze e responsabilità che rimangano e si amplino nel tempo. L’idea di questo progetto nasce da una constatazione: gli adolescenti e i giovani adulti sono probabilmente la fascia di cittadini con il maggior potenziale in termini di creatività, tempo, nuove competenze e coraggio, eppure – conclude – è anche la fascia che oggi fa più fatica a trovare un proprio spazio di espressione e azione". Per informazioni giovaninbiblioteca.frattaterme@gmail.com.

Matteo Bondi