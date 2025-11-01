Fratta, vendute le terme. Possibilità di ripartire dopo il fango del 2023

Si vede una luce in fondo al tunnel per le terme della Fratta: lo scorso 28 ottobre il tribunale ha redatto l’atto di aggiudicazione alla P. Group Srl di Cesena dopo l’ennesima asta telematica che si è tenuta nei mesi scorsi. L’offerta del gruppo cesenate è stata l’unica a pervenire: passati quindi i 10 giorni di rito, il giudice ha deciso di accettare ufficialmente l’offerta. Si partiva da una base d’asta di poco superiore a un milione e 100mila euro: con il ribasso consentito si è così arrivati a poco sopra gli 800mila euro. A dare la notizia è stato il sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli, durante il consiglio comunale di martedì scorso.

L’alluvione e il fango del maggio 2023 avevano dato il colpo di grazia a una struttura che era già in stato di fallimento, gestita da un soggetto esterno individuato dal tribunale, in attesa della vendita all’asta dei beni: oltre al centro termale, c'è anche il Grand Hotel Terme della Fratta e il parco che ha sempre contraddistinto il luogo. Dopo la catastrofe, con una società già fallita, nessuno si è potuto occupare di riparare i danni subiti, tranne le fonti delle acque, che sono state tenute attive.

Il Comune di Bertinoro è interessato non solo perché l’impianto si trova nel proprio territorio, ma perché risulta anche creditore rispetto al fallimento della proprietà precedente. "Quello che a noi preme maggiormente – spiega il sindaco – è che l’attività termale possa riprendere il prima possibile: si tratta di un comparto essenziale per l’economia del nostro territorio, tanto che dopo l’alluvione il comitato creditori ha sempre tenute attive le fonti delle acque termali, per non perdere l’attrattiva maggiore della zona e permettere all’eventuale acquirente di partire con la certezza della peculiarità delle sette acque termali di cui è ricca Fratta".

Proprio la struttura commissariale, anche per il tramite della Regione Emilia Romagna, aveva confermato la disponibilità di fondi a copertura della riparazione dei danni, così come dovrebbe avvenire per tutte le strutture danneggiate dall’alluvione. Dopo l’atto del giudice si deve ora attendere la pronuncia della Soprintendenza di Ravenna, che ha 60 giorni per avvalersi del diritto di acquisizione del bene (normalmente la scadenza passa senza che sia accaduto nulla).

Il sindaco e l’amministrazione comunale non hanno incontrato i rappresentanti della società cesenate. "Siamo più che disponibili ad accompagnare la ditta nel rilancio della struttura – ha spiegato Scogli –, naturalmente nel rispetto dei ruoli. Ho confermato sin dal mio insediamento che non sarà mai concesso un cambio di uso alla struttura, come ci era stato chiesto ancor prima che diventassi sindaco, confermando così la linea che è sempre stata del nostro Comune: quelle sono le terme e quelle devono rimanere".

Già un anno fa era stata aggiudicata un’asta, per 1,6 milioni (quasi il doppio rispetto a oggi), ma il contratto non si perfezionò mai: fu così necessaria una nuova asta. Stavolta può essere la volta buona, anche grazie a un’azienda del territorio. Un segnale di ripartenza dopo l’alluvione.