Frazioni, al via la riqualificazione urbana: si parte da Spinello

Santa Sofia punta a riqualificare gli spazi urbani nelle frazioni e in particolare a Corniolo e Spinello. "L’obiettivo – precisa il sindaco Daniele Valbonesi con delega ai lavori pubblici – è puntare a interventi mirati di riqualificazione urbana di spazi pubblici nelle frazioni del territorio, come previsto nel piano delle opere pubbliche, per rendere più accessibili e attrattivi tali ambienti e consentire così ricadute in termini economici e turistici per la comunità, riducendo al contempo i costi ambientali indotti dal possibile aumento delle presenze turistiche. Per fare questo si è reso però necessario organizzare un sistema di finanziamento degli interventi che tenga conto delle differenti tempistiche in un quadro di programmazione complessivo, unitario e strategico per il territorio". Il primo intervento programmato è quello relativo alla frazione di Spinello, che necessita di un progetto di riqualificazione di spazi pubblici, aree verdi e sentieristica, al fine di valorizzazione e promozione turistica delle potenzialità della frazione così come richiesto dalla Consulta di frazione e dalla Pro loco. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica è stato affidato all’architetta Elvira Laura Bandini dello Studio Associato Locatelli di Santa Sofia.