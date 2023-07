Enea Olivucci promosso con 100 e lode all’esame di maturità presso l’Isituto Tecnico ’Marconi’, indirizzo elettronica.

Enea, parliamo dell’elettronica e dei motivi della tua scelta verso questo indirizzo?

"L’elettronica mi ha incuriosito fin dal primo anno essendo un ambito della scienza applicabile in qualsiasi settore, permettendo di generare e acquisire informazioni nel dominio elettrico. Ho scelto questo indirizzo che mi ha dato la possibilità di comprendere il funzionamento di diversi sistemi e tecnologie che sono oggi alla base della nostra quotidianità".

Quali sono i programmi scolastici che hai apprezzato maggiormente?

"Sicuramente l’attività di alternanza scuola lavoro da me svolta durante il quarto anno presso l’azienda Vem sistemi, oltre al gran numero di ore trascorse nei diversi laboratori, così da poter avere delle solide basi per entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi in seguito".

Avete affrontato ,come scuola, momenti difficili?

"Il periodo più difficile certamente è stato quello legato al Covid, che ci ha costretto a relazionarci di fronte a uno schermo per più di un anno, senza la possibilità di legare con i compagni e sperimentare le materie in laboratorio".

Qual è il tuo giudizio sull’esame di maturità?

"Per l’esame di maturità aver dovuto sostenere solo l’orale è stato un vantaggio perché ho potuto esprimermi al meglio e credo di essere riuscito a far risaltare i miei punti di forza.

Che cosa ricordi degli anni trascorsi a scuola e quali sono i progetti futuri?

"Quello che ricorderò sono stati i momenti di intervallo con i compagni di classe e i rapporti instaurati con alcuni professori. Il prossimo anno frequenterò ingegneria gestionale a Bologna".