"Frequenterò la Bocconi a Milano con indirizzo Economia per l’arte"

Giorgia Agnoletti, ha frequentato l’Istituto Tecnico Economico di Forlì indirizzo ’Sistemi indirizzi informativi’.

Giorgia, il voto 100 e lode ottenuto alla maturità è stato per te un’esperienza indescrivibile?

"Il 100 e lode: non mi rende migliore di nessuno ma resta una grande soddisfazione personale, che premia l’impegno speso in un percorso infinito che non sembrava giungere mai al proprio termine: cinque anni nei quali sono cambiata e cresciuta fra i banchi di scuola".

Durante questi cinque anni hai fatto esperienze interessanti?

"Nell’estate della quarta ho partecipato all’esperienza più bella e significativa della mia vita: l’Erasmus+, per me non solo un mese in Nord-Irlanda, ma una palestra di vita dal quale sono uscita cresciuta, grata, più autonoma e risoluta".

Che cosa ti ha insegnato Erasmus?

"Partire in Erasmus+ ti catapulta da un giorno all’altro in una realtà completamente diversa, una routine piena di sfide e ostacoli da affrontare con curiosità e tanti sorrisi, circondati da persone che parlano una lingua diversa dalla tua. Ti permette di maturare, apprezzare ogni piccolo dettaglio, guardarti attorno con occhi diversi e a imparare una lingua straniera ottenendo progressi velocemente".

E per il futuro, quali sono i tuoi progetti?

"Anno prossimo proseguirò gli studi alla Bocconi, università commerciale di Milano. L’ardua scelta universitaria, dopo mesi di indecisione, è ricaduta sul corso di laurea in ’Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione’, che concilierà gli studi economici a ciò che davvero non smette mai di sorprendermi: l’arte, dalla pittura, alla letteratura un qualcosa che non mi ha mai annoiata".