’Frutteti protetti’ 620 i nuovi ettari nella Regione

L’edizione 2025 di Macfrut è stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio del progetto ‘Frutteti protetti’, promosso dalla regione Emilia-Romagna per far fronte alle fitopatie e agli eventi atmosferici avversi che minacciano una delle principali risorse del nostro territorio: la coltivazione di frutta.

Grazie a un primo bando da 23 milioni di euro – la cui pubblicazione era stata annunciata nel corso di Macfrut 2024 – sono già stati realizzati più di 620 ettari di nuovi frutteti in tutta la regione (in particolare, nelle province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). L’obiettivo è arrivare a 1.000 ettari entro il 2026, e adeguare 2.500 ettari di fruttteti già esistenti grazie a una dotazione finanziaria complessiva di 70 milioni. Il bando ha visto l’adesione di 164 imprese agricole, che hanno investito per mettere in sicurezza le proprie produzioni.

"Le domande arrivate hanno superato le risorse disponibili – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi (in foto) - e stanno generando investimenti per 43 milioni di euro, a dimostrazione del forte interesse per il progetto. Interveniamo in modo strutturale su una filiera che è da anni in difficoltà a causa dei cambiamenti climatici: per questo finanzieremo tutta la graduatoria, aggiungendo i 3 milioni di euro mancanti. Non è una risposta emergenziale, ma una strategia costruita insieme al mondo agricolo e alle rappresentanze professionali, con l’obiettivo di dare prospettive concrete a un settore in sofferenza".

Maddalena De Franchis