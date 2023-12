Frutti antichi, ecco il giardino botanico

Sarà inaugurato domattina a Premilcuore, in località Ca’ di Rossi di Montalto, il giardino botanico dei Frutti Antichi, a cura del Cai di Forlì. Alle 10 messa a dimora delle piante e intervento dell’operatore naturalistico Marino Cicognani, che illustrerà il progetto; alle 13.30 breve escursione alla quercia secolare di Montalto Vecchio, monumento naturalistico. A tutti i ragazzi sarà regalata una piantina di piccoli alberi, salvati dallo sfalcio attorno a Ca’ di Rossi, da piantare in giardino. Seguirà un rinfresco per tutti. Il progetto prevede la piantumazione di circa 15 piante da frutto di antiche varietà, con cartelli descrittivi presso Ca’ di Rossi, antico podere ristrutturato e trasformato in bivacco dai soci del Cai, lungo il sentiero 331 Sant’ Agata-Monte Tiravento, a 400 metri dalla strada che va a Santa Sofia. "Piantare un frutteto di antichi frutti - spiegano gli organizzatori – significa riscoprire non solo alberi rari, ma un pezzo di cultura".

