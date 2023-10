Fu stravolto il giornale. E tutta la città

La notizia della morte di Annalena Tonelli giunse improvvisamente la sera tardi di una domenica di vent’anni fa e a darla fu proprio il Carlino Forlì. L’indomani uscì un’edizione rivoluzionata in poche ore in quella notte convulsa. Ricordo che quella sera uscivo dal teatro Novelli della parrocchia di Santa Rita verso le 22.30, stavo per andare a casa dopo aver visto nel maxischermo il derby Inter-Milan: il parroco, don Enzo Scaioli, mi salutò e mi sussurrò anche che aveva saputo dell’uccisione della missionaria forlivese. In un attimo tutto cambiò e telefonai subito al Carlino. Era ormai tardi, ma la redazione era ancora aperta.