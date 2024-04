Fucchi alle urne con ‘Predappio Futura’

Si chiama ‘Predappio Futura’ la lista civica promossa dalle forze del centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Predappio della 57enne Monica Fucchi. Nel simbolo, il nome è accompagnato dall’immagine del municipio e dalle parole chiave Democrazia, Ambiente e Inclusione, il cui acronimo diventa lo slogan della lista: DAI. A presentare il simbolo è la stessa candidata, da oltre vent’anni insegnante nelle scuole primarie di Fiumana e Predappio, insieme ad alcuni componenti del gruppo di lavoro impegnato nella preparazione del programma.

Spiega Monica Fucchi: "Siamo un gruppo compatto, che sta crescendo a ogni incontro, un gruppo composto da persone rappresentative di tutte le realtà del territorio che unisce l’energia dei giovani all’esperienza di predappiesi che nel lavoro, nel volontariato e nell’amministrazione pubblica hanno dimostrato passione per il territorio, senso civico e capacità".

Aggiunge la candidata: "In questo momento stiamo portando avanti un’azione di confronto e di ascolto rispetto alle problematiche presenti nei paesi, nel tessuto sociale, nelle attività produttive, nel commercio, nel vivere il tempo libero. E purtroppo stiamo raccogliendo preoccupazioni e criticità, le cui ragioni non possono essere ricondotte solo al livello di governo locale, ma che derivano dalle scelte di governo nazionale, che sempre più penalizza le fasce di reddito medio-basse".

Poi arriva la critica all’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Canali: "Risulta però evidente che gli ultimi cinque anni hanno isolato il nostro Comune, sia nelle relazioni che nell’utilizzo dei fondi del Pnrr, quando invece occorrerebbe tornare a investire sul territorio attraverso una programmazione di ampio respiro. Mentre Comuni vicini, analoghi a noi per dimensione e popolazione, hanno intercettato somme importanti, l’attuale amministrazione pare essersi mantenuta su finanziamenti di dimensioni più ridotte".

Poi lo sguardo punta al futuro: "Il nostro obiettivo principale è quello di ripristinare una rete di ascolto e una visione a lungo termine, che nasca dall’analisi dei bisogni del territorio in termini sociali e di sviluppo". La nota conclude sul come elaborare un programma efficace e fattibile: "A questo proposito, stiamo continuando a incontrare cittadini e comunità. Nei prossimi giorni pubblicheremo anche il programma di date e luoghi, dove ci confronteremo pubblicamente, aprendoci al contributo di idee, proposte e anche disponibilità di mettersi in gioco nel nostro progetto per il rilancio del Comune di Predappio".