Fuga con lieto fine a Ragusa. Trovata in Sicilia la 13enne che s’era allontanata da casa

Era a Ragusa, in Sicilia, la ragazzina di 13 anni scomparsa dalla sua casa di Forlì il 30 maggio scorso. Sta bene.

La polizia l’ha rintracciata nel tardo pomeriggio di lunedì. Con tutta probabilità la ragazzina era approdata in Sicilia per raggiungere un’amica.

Adesso la madre – che aveva tappezzato la città di cartelli con foto della figlia – è pronta a riabbracciarla: la donna aveva denunciato la scomparsa della ragazzina giovedì 30 maggio, una volta appurato che non s’era presentata a scuola in città, dove frequenta la terza media.

Non sono chiare le ragioni della fuga della 13enne. La madre stessa comunque aveva dichiarato ieri al Carlino che la figlia s’era allontanata da casa dopo un litigio a scuola con alcune compagne: "In quella scuola non sta bene, dice che tutti la isolano", aveva sottolineato la donna.

Ai poliziotti, contestualmente alla denuncia di scomparsa, la madre aveva fornito agli agenti la descrizione della giovane, compresi alcuni particolari, quali l’assenza di telefoni, carte di credito e denaro; la 13enne aveva con sé solo uno zaino e un’agenda.

Dopo l’attivazione del ’Piano di ricerca delle persone scomparse’, gli agenti della questura di corso Garibaldi hanno avviato le attività informative sentendo amiche e conoscenti, compreso il monitoraggio dei social. Grazie anche alla collaborazione della polizia postale e delle questure di Reggio Emilia e Brescia, è stato possibile ricostruire il percorso svolto dalla giovane che, dopo essersi allontanata da Forlì, ha preso il treno per dirigersi a Modena e successivamente a Brescia.

Proprio Brescia è stata la tappa decisiva per gli inquirenti. Nel pomeriggio di lunedì infatti i poliziotti bresciani hanno rintracciato a Salò uno straniero che, dal monitoraggio svolto dagli investigatori di Forlì, aveva avuto un incontro con la giovane. L’uomo, che sulle prime non voleva collaborare, ha infine ammesso di averla incontrata e di aver appreso dalla minore che voleva andare in Sicilia. Le ricerche si sono così subito indirizzate in Sicilia, a Ragusa in particolare, dove la minore è stata quindi rintracciata.

La madre, felice ed emozionata, ha infine ringraziato le forze dell’ordine.