Fuga dall’inferno di Kabul Conosce a Forlì suo figlio

Ali Hassan è afgano, ha 32 anni e vive a Forlì da 15. Ha un lavoro stabile come meccanico a Forlimpopoli e da tempo perseguiva due obiettivi: rivedere moglie e figlio e ottenere la cittadinanza italiana. Ora, con l’aiuto del Comitato per la lotta alla fame nel mondo e l’interessamento del Ministero degli Affari Esteri, sollecitato dalla deputata Rosaria Tassinari, il primo dei suoi scopi lo ha raggiunto. Infatti, Mariam e il piccolo Omid, che non aveva mai conosciuto suo babbo, sono finalmente arrivati in Italia dall’Iran, dopo aver lasciato l’inferno di Kabul. Ma per avere la cittadinanza, Ali ha bisogno del certificato penale. "La prefettura di Forlì non accetta il certificato trasmesso dall’ambasciata afgana in Italia – dice Ali – dunque, dovrei tornare in Afghanistan per farmelo consegnare. Ma lì, rischio di ottenere, piuttosto, un certificato di morte".

Due anni fa, era tornato nel suo Paese proprio per ottenere quel certificato e anche per sposare Mariam. Ma, con la caduta del governo e l’arrivo dei talebani, lui, che è di etnia hazara, non si sentiva al sicuro. "Per i talebani, chi vive in Europa non è più musulmano. Sono stato per cinque mesi chiuso in casa di mia madre. Poi, grazie all’interessamento del sindaco di Forlì, ho ottenuto una lettera del datore di lavoro che chiedeva il mio rientro o mi avrebbe licenziato". Riesce a prendere un aereo e torna in Italia, un passaggio che gli costa 12mila euro, tra biglietto e varie mance. Ma la moglie deve restare a Kabul. La storia di Ali è simile a quella di tanti che, nati nella parte povera del mondo, da giovanissimi lasciano la propria famiglia. Aveva 11 anni quando raggiunge una zia in Pakistan. Lì resta pochi mesi e poi va in Iran, dove lo accoglie una famiglia per tre anni: "Li aiutavo in casa – dice – e loro mi davano un letto e da mangiare".

Poi va in Turchia: 7 mesi presso un’altra famiglia. È la volta della Grecia, dove inizia il lungo viaggio verso l’Italia. Un primo tentativo fallisce: "Viaggiavo con un amico, eravamo nascosti sotto un camion. Ma siamo caduti e lui non ce l’ha fatta". Una seconda volta, si salva la vita perché non riesce a salire su un furgone-frigo: il giorno dopo, gli arriva la notizia che i 16 ragazzi in viaggio su quel furgone erano tutti morti. Arriva in Italia, ad Ancona: un viaggio di 24 ore, ancora una volta nascosto sotto un camion, senza mangiare e senza bere. Dopo un ricovero in ospedale, lo accolgono le suore di Forlimpopoli e, grazie a loro, prende un diploma, impara un mestiere. Ora sua moglie e il piccolo Omid sono qui.

Il Comitato per la lotta alla fame nel mondo la sta aiutando ad ambientarsi e a imparare l’italiano. Mariam ha un permesso di soggiorno della durata di tre mesi. Otterrà il ricongiungimento familiare, ma per la cittadinanza la strada sarà lunga.

Paola Mauti