Fuga di gas, tecnico sviene per le esalazioni

Incidente sul lavoro, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri mattina in una traversa di via Bertini. In seguito alla segnalazione di una fuga di gas da una conduttura interrata sulla strada. I tecnici intervenuti hanno effettuato lo scavo, poi uno si è calato nella buca, ma dopo pochi secondi ha perso conoscenza con ogni probabilità a causa dei vapori di metano inalati. I colleghi lo hanno subìto tolto dalla buca e chiamato il 118. i sanitari, dopo aver somministrato ossigeno all’infortunato, lo hanno trasportato in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione. I tecnici hanno poi riparato la conduttura.