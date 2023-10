‘Fuga Forrest’, di corsa per la solidarietà

Si scaldano i muscoli e si elevano i cuori domani a Terra del Sole, teatro della 7ª edizione di ‘Fuga Forrest - competitivi nella beneficenza’, evento non agonistico organizzato dall’associazione podistica medicea Corri Forrest. Un appuntamento che è sinonimo di sport, ma anche di solidarietà e allegra convivialità. Oltre un migliaio le persone attese nella cittadella, pronte a cimentarsi nella corsa o nella camminata (con o senza cane) in campagna: previsti un itinerario di 13 km per i più allenati e uno di 7. Un altro circuito è riservato ai ciclisti, "con un gran premio della montagna a Montepaolo, dove cercheremo di stuzzicare l’appetito dei bikers con salumi e formaggi" spiega Luigi Illari, presidente di Corri Forrest.

Entrata ormai stabilmente nella tradizione e quindi nelle agende di appassionati e non, la corsa si arricchisce ogni anno di novità. Tra queste un piccolo percorso panoramico dedicato alle persone con disabilità motoria, "per noi atleti speciali" aggiunge Illari, che poi si sbilancia in pronostici: "Se non nevica, batteremo il record di 1.500 presenze per sostenere l’Opera don Pippo che promuove il progetto di ‘Pet therapy - interventi assistiti con animali’ in seno all’Unità pediatrica dell’ospedale Morgagni Pierantoni. Un’iniziativa condotta da persone splendide e che, a detta degli stessi pazienti, sta dando risultati". Annunciata la presenza del primario Enrico Valletta, che dovrebbe partecipare assieme ai figli.

A beneficiare della generosità anche l’Unità di geriatria, mentre il ricavato della lotteria gestita dal Comitato genitori verrà devoluto alle scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Altra grande novità 2023 l’apericena del sabato sera, cioè oggi. "Grazie allo sponsor birra Forst sarà allestito un grande gazebo, pronto ad accogliere amici vecchi e nuovi. Ai partecipanti sarà chiesto solo un contributo di 5 euro per la bevanda al luppolo al fine rimpinguare la donazione". Ma non è tutto: durante la manifestazione ci sarà un trattore con carro da fieno attrezzato per diffondere musica e ospitare sui divanetti le persone affaticate, una sorta di ‘camion scopa’.

Musica protagonista anche nel dopo gara "con dj eccezionali e 50 chili di mortadella da affettare e servire con pane e focaccia". In palio bellissimi premi per i primi cinque uomini e le prime cinque donne che taglieranno il traguardo. Sarà garantita l’assistenza agli incroci per uno svolgimento della gara in totale sicurezza. Lungo il percorso saranno presenti ricchi punti ristoro a base di ‘antichi sapori’. Ci si potrà iscrivere fino a 10 minuti prima della partenza, fissata per le 9.30 in piazza d’Armi. Il costo è di 7 euro per i ragazzi fino a 14 anni, 14 euro per gli adulti mentre i bimbi fino a 5 anni partecipano gratuitamente.

Già oggi dalle 9 alle 19 nel punto accoglienza di Palazzo Pretorio saranno consegnate le magliette realizzate per questa edizione, prodotte in 1.500 esemplari. Fuga Forrest si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica (per info e iscrizioni, scrivere una mail a fugaforrest@corriforrest.com o consultare il sito www.corriforrest.com).