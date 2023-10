Fuga Forrest, entro domani le preiscrizioni

Domenica Terra del Sole ospiterà la 7ª edizione della Fuga Forrest, corsa non competitiva benefica organizzata dall’associazione Corri Forrest. Atleti e semplici camminatori potranno pre-iscriversi entro domani sulla piattaforma Endu a 6 euro per gli under 14, 12 per gli adulti mentre i bimbi fino a 5 anni non pagano. Per le iscrizioni c’è invece tempo fino a 10 minuti prima del via (7 euro under 14, 14 euro adulti). Sabato dalle 9 alle 19 a Palazzo pretorio sarà allestito un punto di accoglienza per la consegna della maglietta (ai primi 1500 iscritti): fugaforrest@corriforrest.com.