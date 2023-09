Fuga Forrest, il ricavato andrà alla Fondazione Opera Don Pippo

Mancano poco più di due settimane alla ‘Fuga Forrest’, podistica non competitiva in programma a Terra del Sole domenica 15 ottobre, ma la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E il grande cuore dei ragazzi dell’associazione ‘Corri Forrest’, che cura la manifestazione, continua a palpitare generosamente: come ogni anno il ricavato della gara verrà devoluto in favore di chi soffre. Per il 2023, il gruppo guidato da Luigi Illari scende in campo a fianco della Fondazione Opera Don Pippo per sostenere il progetto di interventi assistiti con animali nel reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. La pet therapy offre ai piccoli pazienti un momento di serenità e sollievo dallo stress psicologico legato alla degenza ospedaliera. I terapeuti a quattro zampe operano assieme a psicologhe, psicoterapeute e a una veterinaria, professioniste della materia. "Negli anni abbiamo sempre affiancato i progetti del territorio che ritenevamo meritevoli – afferma il presidente Illari – e da due anni abbiamo scelto di sostenere il progetto della Don Pippo. Contiamo di avere più dei 1.500 partecipanti dello scorso anno". La manifestazione partirà alle ore 9.30 dalla piazza d’Armi di Terra del Sole e prevede due diversi percorsi: uno sviluppato su 13 chilometri, riservato ai podisti e ai camminatori con cane, e uno da 7 chilometri, pensato per bambini e persone non allenate. Inoltre ci sarà un itinerario per mountain bike che passerà dall’eremo di Montepaolo. Il costo di partecipazione in pre-iscrizione è di 6 euro per ragazzi fino a 14 anni, 12 euro per gli adulti; i bambini fino a 5 anni non pagano. Il costo dell’iscrizione nel giorno dell’evento è di 7 euro per gli under 14 e 14 euro per gli adulti. Per informazioni e pre-iscrizioni: [email protected]. Le iscrizioni possono effettuate anche a Terra del Sole sabato 14 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 e domenica 15 fino a dieci minuti prima della partenza. Lungo i percorsi saranno allestiti punti ristoro mentre all’arrivo gli atleti saranno attesi da una festa con birra e musica. "Siamo grati all’associazione Corri Forrest, che ci supporta insieme ad altre realtà territoriali in questo progetto – afferma Katia Liverani della Fondazione Opera don Pippo –. Segno evidente della creazione di una rete di aiuto e collaborazione".

Francesca Miccoli