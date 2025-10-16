Fuga Forrest: riecco i campioni di solidarietà

Domenica a Terra del Sole si rinnova uno degli appuntamenti più attesi: in mattinata la cittadella ospiterà la decima edizione della Fuga Forrest, evento sportivo a scopo benefico aperto a tutti. Un’escursione nella campagna resa suggestiva dai colori dell’autunno, un itinerario da affrontare di corsa o in maniera più rilassata. Tre sono infatti i percorsi selezionati dagli instancabili volontari dell’associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest, campioni di solidarietà: una corsa podistica competitiva sviluppata lungo 14,5 chilometri, quindi una duplice camminata ludico motoria sulle due distanze di 7 e 14,5 chilometri. Il percorso si snoderà tra la cittadella medicea e Castrocaro con passaggi attraverso i panoramici calanchi. Per gli atleti ‘speciali’ è previsto il giro delle mura cinquecentesche che abbracciano Eliopoli. Durante il tragitto sono previsti momenti ludici e ristori ricchi di cibo e bevande. E un super ristoro finale, accompagnato dal sottofondo musicale selezionato da un dj, accoglierà i podisti all’arrivo nel cuore di Terra del Sole, che ospiterà anche un’area espositiva con i prodotti degli sponsor.

Gli atleti che desiderano partecipare alla competitiva possono iscriversi esclusivamente sul portale Endu (https://www.endu.net/it/events/fuga-forrest/) al costo di 23 euro (entro le 23.59 di oggi), oppure di 25 euro nei giorni successivi sino a esaurimento dei pettorali. Tutti gli altri potranno pre-iscriversi su Endu, direttamente a Terra del Sole il giorno della vigilia oppure prima della partenza, o ancora attraverso la prevendita nei negozi di Forlì (Gimelli Sport, Baddy’s bar, bar del Mulino), Castrocaro Terme e Terra del Sole (Vilpas, Freccia 92 pizzeria e bar la nuova Mora), e a Predappio (Ferramenta Vanni Cappelletti).

L’iscrizione alla prova non competitiva costa 13 euro per gli adulti, 7 fino ai 13 anni, gratis per i bambini fino a 5 anni. Tutti i partecipanti avranno diritto alla nuova T-shirt dell’evento, mentre ai runner competitivi verrà consegnata la bellissima medaglia e 1 gadget tecnico oltre ai premi di classifica. I volontari saranno attivi in piazza d’Armi a partire dalle ore 7, alle 9.15 è prevista la partenza.

Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto all’Unità di Pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni per un progetto di pet therapy - interventi assistiti con gli animali, promosso dalla Fondazione Opera don Pippo, e all’Unità di Geriatria per un progetto di medicina territoriale. E a proposito di cani, i quattrozampe saranno i benvenuti alla Fuga Forrest, che gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Per info, corriforrest.com e pagine social dell’associazione podistica.

Francesca Miccoli