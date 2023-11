Fugarena, aperte le iscrizioni alla visita e alla camminata

Domenica nella suggestiva cornice della Fugarena di Terra del Sole, prima della tradizionale accensione del faló in piazza d’Armi (ore 17.30 ), si terrà la visita guidata ‘C’era una volta in Romagna’, con Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione, alla scoperta e riscoperta di "usi e costumi, riti e tradizioni, tra il sacro e il magico, medicina popolare, vecchi mestieri della Romagna di una volta", all’interno del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, nel Palazzo pretorio. L’itinerario etno-antropologico si snoderà tra le sale in cui sono ricostruite la vita nelle campagne, la casa del contadino con annesse la stalla, l’aia e la cantina, le usanze e i mestieri della Romagna di un tempo. Il ritrovo è fissato per le 14.45 sotto il loggiato di Palazzo pretorio, affacciato su piazza d’Armi; la durata della visita, a pagamento, è di circa 2 ore. La prenotazione è obbligatoria entro domani tramite whatsapp scritto al 349.8087330. La visita si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni ed è a numero chiuso. Sono aperte anche le iscrizioni alla camminata panoramica della Fugarena, domenica alle 9, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest, reduce dallo straordinario successo della Fuga Forrest. Il ritrovo è alle 8.30, la partenza mezz’ora più tardi. La lunghezza del percorso è di circa 10 chilometri, il tempo di percorrenza è di circa 2 ore sulle colline di Castrocaro; una passeggiata adatta a tutti, condotta da Valentina Ghetti e Monica Zecchi. Prima del via thè caldo e panettone saranno offerti a tutti i partecipanti, al rientro il classico dolce natalizio sarà invece accompagnato dal vin brulè. L’evento è a offerta libera. Per motivi organizzativi si consiglia di prenotare in anticipo ma sarà possibile iscriversi anche prima del via. La camminata è promossa in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la Pro loco della cittadella e l’associazione di ‘walking on the hills’. Per info e iscrizioni, sarvatga@gmail.com.

Francesca Miccoli