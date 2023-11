FulgorLibertas, appello per Boccio e la moglie

Si va al processo d’appello per Massimiliano Boccio e la moglie Mirela Chirisi, condannati in primo grado a 3 anni e 3 mesi di reclusione per il fallimento della società di basket FulgorLibertas. È stato infatti notificato alle parti civili il ricorso in Corte d’Appello della coppia che fu protagonista nella stagione 2014-2015, l’ultima della vecchia società. Il nome della coppia è legato a una pagina nera del basket forlivese, quando vi fu il ritiro della squadra a metà campionato e i tifosi rimasero delusi dopo le promesse infrante di grandi successi sportivi. La condanna del tribunale di Forlì è legata al fallimento, mentre vi fu l’assoluzione per il reato di truffa.