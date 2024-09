Fumetti, corso gratuito al via. Iscrizioni entro il 25 settembre

È ormai arrivato alla terza edizione PerCorso di Fumetto, l’unico corso a fumetti gratuito aperto a tutti nel Forlivese. C’è tempo fino al 25 settembre per iscriversi (basta andare sul sito www.fanzineitaliane.it/fumettoteca). La proposta innovativa del corso mira a mettere a frutto la creatività e l’immaginazione di giovani e meno giovani.

Oltre a questo, saranno presente sette grandi autori di fama nazionale e internazionale.

Le venti ore previste si divideranno in dieci incontri dal 27 settembre al 29 ottobre, il martedì e il venerdì (più un giovedì) dalle 16 alle 18, presso la sede Avis Forlì in via G. della Torre 7. Il corso è promosso dall’Avis Comunale e dalla Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, con i patrocini del Comune di Forlì e dell’Ausl Romagna. Durante tutto il corso e il contest, i soci e i volontari Avis che visiteranno la sede della Fumettoteca riceveranno in regalo due albi a fumetti. Per informazioni e iscrizioni contattare la Fumettoteca al numero 339.3085390 (orario 10-18), oppure scrivere a fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Alessandro Mambelli