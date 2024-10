Fumetto, è già un successo il corso con grandi autori Partenza record per il corso gratuito 'PerCorso di Fumetto' promosso da Avis Forlì e Fumettoteca Nazionale, con +15% di iscritti rispetto all'anno precedente. Grande interesse e partecipazione inclusiva da diverse città italiane. Autorevoli insegnanti e contest per studenti delle superiori. Per info: 339.3085390 o fumettoteca@fanzineitaliane.it.