FumettoDanteca, due open day

La FumettoDanteca International, una branca della fumettoteca di Forlì che raccoglie le opere a fumetti dedicate a Dante aderisce all’iniziativa ‘M’illumino di meno’, lanciata dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia elettrica grazie a uno ‘spegnimento’ collettivo che avrà luogo oggi. In particolare lo fa proponendo due aperture pubbliche straordinarie, informative sulla tematica, che avranno luogo oggi e domani dalle 14 alle 18, per evidenziare la consapevolezza sulla drammatica urgenza ambientale che andranno a sommarsi all’immancabile spegnimento di tutte le luci nella sede fumettotecaria in via Curiel che, per un po’, si priverà della luce elettrica per lanciare il messaggio. Info: 339.3085390 (orario 10/18); FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it; www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca.