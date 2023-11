FumettoDanteca, oggi l’open day

Due fine settimana a Forlì con ‘Open Doors, Every Door’, l’open day per l’esclusiva FumettoDanteca International in via Curiel 51. Oggi e il prossimo fine settimana tutti alla scoperta di un patrimonio culturale, unico nel suo genere, la produzione della Nona Arte fusa alla letteratura dantesca, i fumetti dedicati al Sommo Poeta, e alla sua Opera, Dante Alighieri. Visite guidate per presentare una biblioteca protagonista per condurre gli interessati verso la storia e i tesori del luogo.