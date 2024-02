Fumettoteca nazionale a quota 50mila albi: "Siamo una risorsa per la città, unici in Italia"

La Fumettoteca Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub festeggia il suo quinto anniversario da qundo è stata dichiarata ’nazionale’, raggiungendo la quota di ben oltre 50.000 documenti fumettistici ricevuti in donazione da tutta Italia e dall’estero. Un impegno non da poco, considerando che i componenti dello staff sono tutti volontari. Ma cosa è la Fumettoteca? L’abbiamo chiesto direttamente al suo direttore Gianluca Umiliacchi.

Umiliacchi, come è nata l’idea di una fumettoteca?

"Il progetto prende corpo dallo Staff Fanzinoteca, attività inaugurata nel 2010, e si forma grazie al notevole supporto dei grandi professionisti fumettisti di Forlì. La Fumettoteca Nazionale è intitolata ad Alessandro Callegati ‘Calle’, un giovane forlivese appassionato di fumetto, che negli anni ‘80 si impegnò a raccogliere attorno a sè molti giovani amanti del fumetto che vivevano a Forlì".

Il suo impegno, però, non si limita alla raccolta di albi.

"L’impegno costante nella progettazione e organizzazione di progetti esclusivi, che a Forlì nessun’altra organizzazione sarebbe in grado di realizzare allo stesso modo, si allinea alle arti performative, manifestazioni ed eventi culturali, progetti didattici per le scuole di ogni grado, corsi di formazione, workshop, seminari, lavori site specifico e molto altro. Tutto questo è in grado di arricchire e ampliare le proposte per la cittadinanza, incrementando i servizi messi a disposizione, raccogliendo bisogni, necessità e idee".

La fumettoteca contiene più di 50mila volumi. Come si gestisce una mole così ingente di riviste? Dove sono archiviate?

"La prima donazione ricevuta era costituita proprio dalle molte collezioni fumettistiche personali di Alessandro Callegati ‘Calle’ e, da allora, la solidarietà non si è mai fermata. L’esiguo spazio attuale non consente molte possibilità di esporre o mettere apertamente a disposizione del pubblico tutti questi documenti. Nonostante ciò, quando ci vengono richiesti anticipatamente determinati fumetti, possiamo preparali per gli interessati. Al momento abbiamo avuto modo di parlare con alcuni assessori per vedere di migliorare, anche se solo in parte, la situazione precaria. Ovviamente, in due piccole stanze non può che essere proposto il 40% di questo parco lettura, mentre il rimanente 60% è inscatolato. Alla Fumettoteca non c’è nessuna persona pagata, e tutte le energie vanno nell’organizzazione degli eventi e nella gestione della Fumettoteca. Anche tutto il capitale è messo direttamente dall’associazione. Comunque, il nostro pubblico e i fruitori vengono da Forlì e oltre, segno più che tangibile della funzionalità di questa eccezionale realtà".

La fumettoteca è appena entrata a far parte dei ‘Sei scrigni culturali privati della città di Forlì’. Ne è orgoglioso?

"Di certo è un riconoscimento, come quelli che negli anni abbiamo ricevuto dall’Italia e dall’estero, ma essendo la nostra una ’unicità nazionale’, pensiamo sia più ciò che noi rappresentiamo per Forlì che il contrario. Negli anni abbiamo concretizzato una rete di contatti internazionale con la quale manteniamo rapporti di vario genere, dallo scambio di documentazione fumettistica alle collaborazioni con professionisti internazionali del settore".

È una risorsa per la città, dunque?

"La Fumettoteca è sicuramente una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per tutti, un luogo di studio e di incontro, uno spazio di interesse pubblico gratuito e aperto a tutti, con una visione locale e una mondiale.

Questo è il quinto anniversario da quando è stata dichiarata ’Fumettoteca nazionale’. Un momento memorabile?

"Sono tutti momenti belli, essendo noi una associazione di volontariato: dalla felicità del bambino che viene con la mamma per prendere in prestito i fumetti che non trova altrove, all’entusiasmo dell’appassionato che viene anche solo per parlare di fumetti, alla gioia del laureando che riesce a realizzare il suo elaborato grazie al nostro supporto gratuito di assistenza esterna alla tesi di laurea".