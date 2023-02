‘Funeral Home’: morte e ironia vanno a braccetto

Il Teatro Diego Fabbri ospiterà questa sera alle 21, per la rassegna Moderno la commedia ‘Funeral Home’, scritto ed interpretato da Giacomo Poretti – il famoso comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo – e Daniela Cristofori con la regia di Marco Zoppello. Come annuncia il titolo, il tema dello spettacolo è un funerale al quale deve assistere una coppia di anziani, Rita e Ambrogio. Lei coglie l’occasione per indossare un tailler sofisticato e anche vari gioielli. Lui invece si presenta con un mix fra un abito da cerimonia e abiti da passeggiata. Non vanno d’accordo neppure sui tempi per raggiungere il luogo del funerale: lei vuole arrivare presto, lui invece non ne ha per nulla voglia. E così cominciano a litigare e si scambiano parole feroci ma anche alcune tenere.

Il litigio si protrae e, pur potendo andare nella stanza attigua dove è esposta la salma, la coppia continua a dirsele di santa ragine anche perché Ambrogio è terrorizzato dalla morte e non ne vorrebbe mai parlare. Al contrario Rita ne parla con rassegnazione e con curiosità. Il litigio dura oltre un’ora fra lui che vuol fuggire dalla realtà e lei che vuol riportarcelo. Tutto fra poesia e divertimento.

Contrariamente a quanto precedentemente comunicato non sarà possibile organizzare l’incontro pomeridiano con Giacomo Poretti al Ridotto del Teatro per la presentazione del suo nuovo romanzo. L’attore e scrittore sarà comunque disponibile per il ‘firma copie’ nel foyer del Teatro al termine dello spettacolo. Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria) Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 381) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Prenotazioni telefoniche e info (0543.26355): dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Biglietti online: Vivaticket.

r.r.