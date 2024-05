Folla commossa al funerale di Nicolò Ulivi: centinaia di persone in chiesa

Forlì, 28 maggio 2024 – Nel pomeriggio in Duomo una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Nicolò Ulivi, il 27enne forlivese deceduto venerdì pomeriggio in viale Bologna in sella alla sua moto. Il giovane aveva fondato con alcuni amici l’azienda di comunicazione ‘The web factory’, un animo creativo che univa la passione per la fotografia, il motociclismo e la pallacanestro. Nicolò era figlio del cameraman Deris Ulivi e di Albertina Zuccherelli, candidata al consiglio comunale per la lista civica ‘Forli Cambia’, da molti anni membro attivo della Croce Rossa e vicecoordinatrice del quartiere Romiti.

Tra le centinaia di persone assiepate a dare l’estremo saluto al giovane anche il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori Paola Casara e Barbara Rossi, il candidato per il centrosinistra Graziano Rinaldini, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, presidente della Pallacanestro 2.015. A celebrare la funzione don Loriano Valzania, parroco del quartiere dove Nicolò frequentava fin da piccolo la comunità scout a cui sono state le offerte raccolte durante la cerimonia che serviranno a finanziare la nuova sede del gruppo in costruzione.

Il feretro è stato accompagnato fino al sagrato del Duomo da un lungo applauso dove gli amici hanno reso omaggio a Nicolò con palloncini bianchi mentre i motociclisti facevano rombare i motori al massimo dei giri. La salma è stata poi portata al cimitero di San Varano per la sepoltura.