Mille persone per i funerali di Gabriele Nuzzolo: code al teatro fin dal mattino. Commozione per la fidanzata

Forlì, 27 giugno 2025 – La comunità di Santa Sofia ha reso l’estremo saluto a Gabriele Nuzzolo, il 33enne investito da un’auto domenica pomeriggio a Poggio alla Lastra. Fin dalle 10 del mattino, prima che si aprisse la camera ardente, in centinaia si sono messi in fila al teatro Mentore per testimoniare la vicinanza ai genitori Gelsomina, Giovanni e alla sorella Gloria colpiti da una tragedia immane e a rendere omaggio a “un ragazzo buono, generoso, impegnato in politica e nel sociale”.

Il triste corteo proveniente dall’ospedale di Cesena si è fermato, accompagnato dai motociclisti del gruppo ‘Easy Rider’ di cui Gabriele faceva parte, davanti all’istituto professionale Vassallo di Galeata dove insegnava meccanica: lì, oltre alla sindaca Francesca Pondini, c’erano colleghi, amici e un centinaio di studenti. Al pomeriggio, tutti gli esercizi e le attività di Santa Sofia hanno tirato giù le serrande nel rispetto del lutto cittadino. In un silenzio surreale il Mentore in pochi minuti si è riempito di centinaia di persone e molte altre sono rimaste fuori: mille in tutto. Accanto al feretro, il gonfalone del Comune e la bandiera dell’Anpi, i volontari in divisa della Croce Rossa, del gruppo Alpini Alto Bidente, della Misericordia di Galeata, della Protezione Civile, Franco Napolitano (Cna) e i rappresentanti delle istituzioni: i sindaci di Galeata, Civitella, Meldola, Bagno, Premilcuore, Bertinoro, il vicesindaco di Forlimpopoli Enrico Monti (anche nella sua veste di segretario territoriale Pd), i consiglieri regionali Emma Petitti, Valentina Ancarani, Daniele Valbonesi, l’assessora regionale Gessica Allegni, mentre Igor Taruffi ha portato i saluti della segretaria nazionale Pd Elly Schlein. Ma soprattutto una platea strapiena di amici, coetanei, una nutrita delegazione del ‘Vassallo’ e gente comune che tra le note de ‘i migliori anni della nostra vita’ di Renato Zero volevano esserci.

Ilaria Marianini ha preso la parola accanto al feretro con la sua fascia tricolore: “Gabriele era uno dei miei migliori amici, buono, rispettoso, apprezzato a tutti i livelli. Ci mancherà”. Gessica Allegni: “Aveva scelto di cambiare le cose entrando giovane in politica, ma anche nel volontariato e nell’impegno professionale. Mai sopra le righe. Gabriele rappresentava la comunità aperta e solidale di Santa Sofia. Figlio, fratello, amico e compagno”. Il saluto commosso di Daniele Valbonesi con il quale Nuzzolo aveva iniziato il suo percorso politico: “Ho il cuore spezzato”. Il sindaco di Galeata Francesca Pondini ha ricordato il “riferimento per il ‘Vassallo’. Sapeva costruire relazioni e legami tra i paesi e le persone”. E ancora la dirigente scolastica Maura Bernabei: “Ha tracciato un solco, puntando su una scuola rinnovata fatta di relazioni. Era entusiasta e vedeva il potenziale dei ragazzi”. Una folta delegazione dei suoi studenti lo ha ricordato così: “Riusciva a farti sentire importante. Era generoso”.

Hanno parlato anche il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, il suo amico e mentore politico Piero Lungherini, coetanei come Filippo Zadra e Federico Toschi, Paolo Bresciani presidente dell’Anpi. Massimo Conficoni del Soccorso alpino ha voluto ricordare Consuelo e Celeste che hanno tentato di salvare la vita a Nuzzolo in quella domenica che non dimenticheranno mai. Infine, il presidente della Pro loco Gabriele Fabbri.

Non poteva mancare il ricordo amorevole, tra applausi e singhiozzi, della fidanzata Maddalena Fabbri: “Un uomo rispettoso e gentile, un gigante buono, un grande cuore che si è fermato troppo presto anche se mi sembra di sentire ancora la sua voce”. Poi l’uscita dal Mentore tra gli applausi, verso la chiesa parrocchiale per la benedizione impartita dal santasofiese don Filippo Foietta.