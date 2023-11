Esce per andare a funghi ma non torna a casa: disperso a 84 anni

Forlì, 14 novembre 2023 – E’ uscito per andare a funghi ma non è più rientrato a casa. Ricerche in corso nell'Appennino forlivese per un uomo di 84 anni disperso da oggi pomeriggio.

La stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è stata attivata. Le ricerche si stanno svolgendo in zona Lago Pontini nel comune di Bagno di Romagna.