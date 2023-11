Cerca funghi e si perde. Ritrovata dopo sette ore

Forlì, 20 novembre 2023 – Attimi di paura per una donna forlivese che è partita dalla Romagna sabato scorso e si è spinta nella vicina Toscana per cercare funghi assieme al marito e ad altre due persone. A un certo punto la donna 75enne si è addentrata da sola in un sentiero alla ricerca di funghi, lasciando dietro di sè la comitiva di amici, e si è persa nei boschi di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo.

Ci sono volute ben sette ore di ricerca prima che venisse ritrovata, fortunatamente in buone condizioni di salute. Una disavventura finita bene per la donna di 75 anni. Proprio il marito, verso le 16, aveva composto il numero dell’emergenza dato che non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

Le ricerche sono state circoscritte in un’area ristretta fra le località di Trecciano, Lama (da dove il gruppo era partito) e il monte della Faggeta; sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, l’elicottero del nucleo di Arezzo, i colleghi di Siena muniti di droni termici, il personale della topografia applicata al soccorso, i carabinieri, il soccorso alpino e il personale sanitario del 118. La zona è stata battuta a tappeto sotto l’oscurità che ha praticamente accompagnato tutto il tempo impiegato per le ricerche e intorno alle 23 gli sforzi profusi hanno prodotto il risultato sperato: la 75enne è stata individuata in direzione di Lama e nella località chiamata Aiuola.

Era molto spaventata, sola in mezzo al buio, con la paura di dover passare le ore notturne dentro al bosco. La donna ha raccontato ai soccorittori, mentre piangeva, di aver smarrito l’orientamento nel tentativo di far ritorno alla macchina; per sicurezza, gli addetti del 118 hanno provveduto a trasferirla in ospedale per gli accertamenti del caso.