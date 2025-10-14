Funghi, tartufi e castagne: successo da 5mila persone

"Siamo molto contenti di come è andata la Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell’Artigianato artistico, favorita anche dalla bella giornata di sole, ma soprattutto perché è arrivata tanta gente che non aspettavamo così numerosa e che ha collaborato con noi agli stand gastronomici, aspettando in fila in modo disciplinato per diversi turni sotto il tendone che contiene circa trecento persone alla volta, servite da 70-80 volontari in cucina e ai tavoli". A sostenerlo è Lucia Santandrea, presidente della Pro loco di Portico, organizzatrice della 43ª edizione della sagra, presa d’assalto durante tutta la giornata di domenica scorsa da oltre 5mila persone, giunte da tutta la Romagna e non solo.

Agli stand gastronomici non è rimasto nulla di tutte le specialità preparate a base di prodotti autunnali, in particolare funghi e castagne, tanto che ai tavoli dello stand e compreso l’asporto avrebbero pranzato e anche cenato 2mila buongustai. La conferma arriva anche dagli operatori turistici. Racconta a questo proposito Marisa Raggi, titolare del ristorante albergo Al Vecchio Convento, insieme al figlio Matteo Cameli: "Anche noi siamo stati presi d’assalto ed erano anni che non vedevamo tante gente alla sagra, tanto che non siamo riusciti ad accogliere tutti quelli arrivati, dirottandoli su altri locali della valle del Montone". Fin dal primo mattino la gente ha riempito il centro storico, animato da una cinquantina di bancarelle dei prodotti autunnali, in particolare quelle delle castagne, abbondanti e di buona qualità, con prezzi dai 5 agli 8 euro, in base alla pezzatura e qualità". Commenta Vittoriano Sartoni di Portico, con castagneto nel comune toscano di San Godenzo: "La stagione quest’anno è in anticipo, forse con una quantità minore, ma le castagne sono buone, dolci e di pezzatura medio-grossa. Eccezionale la stagione dei funghi".

Aggiunge il muratore Andrea Neri di Bocconi, titolare di un castagneto a Valpiana e castanicoltore come secondo lavoro: "Siamo contenti della stagione dei marroni, che ripaga la fatica di tante giornate nel castagneto, lavoro che però è molto bello, come sostiene anche mia figlia Amelia che frequenta la seconda superiore ed è la quarta generazione appassionata al castagneto". Molto ricercati anche i funghi, venduti nel banco di Morelli di Santa Sofia a 32 euro il kg i porcini, mentre il tartufo bianco è stato venduto fra 200 e 250 euro l’etto e il nero da 25 a 50. Quest’anno abbondante anche il miele, con prezzi da 7 (il meno pregiato) a 16 euro il kg quello di acacia (13 il tiglio).

La giornata è stata animata dai giochi per piccoli e grandi di Nonno Banter, da tre gruppi musicali, fra cui il Duo Anna Perez e Ando di San Donnino di Rocca San Casciano, dai giovani dell’Associazione socio-culturale La Cantina di Rocca San Casciano, che hanno presentato l’ultima etichetta ‘Giovan8’ e dalla mostra di ceramica nella Torre Portinari. Concludono gli organizzatori: "Era da prima del Covid che non partecipata tanta gente, un buon segno per l’entroterra e l’Appennino". Domenica prossima è in programma la Sagra del Tartufo a Dovadola.