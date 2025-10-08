Funghi, una delle stagioni più abbondanti. Tartufi, c’è ottimismo. "Bene le castagne"

Ottobre annuncia le sagre dei frutti del bosco e del sottobosco, che si protraggono anche fino a metà novembre. Ma come sta andando la stagione per i prodotti autunnali, come castagne, funghi e tartufi? Nell’appennino forlivese le castagne sono prodotte in particolare a Premilcuore nella valle del Rabbi, a Bocconi e San Benedetto nella valle del Montone e a Tredozio. Adamo Biondi e Lucia Santandrea sono presidenti delle Pro loco di Premilcuore e Portico, che organizzano le relative sagre: "I produttori delle nostre zone hanno assicurato la presenza delle castagne nelle bancarelle di domenica prossima". I frutti hanno iniziato a cadere (in gergo ‘colare’) fin dai primi di ottobre "e la stagione si annuncia buona sia per quantità sia per qualità". Ma il produttore Giuseppe Perini di Fiumicello di Premilcuore specifica: "I castagneti che superano i 50 anni di età avranno una buona produzione, ma i più giovani hanno pochi frutti". I prezzi dovrebbero mantenere quelli dell’ scorso anno: da 5 a 8 euro il chilo, in base alla pezzatura o alle varie scelte.

L’annata dei funghi è stata fra le più abbondanti degli ultimi decenni, in particolare per la raccolta dei porcini (costo dai 20 ai 30 euro il chilo), mentre i fungaioli trovano ancora i galletti nei boschi, dalla Campigna all’Acquacheta.

E il tartufo? "La stagione della raccolta è appena iniziata appena il 1° ottobre, ma si annuncia promettente, grazie alle abbondanti piogge estive", ragiona Matteo Cameli, titolare del ristorante ‘Al Vecchio Convento’ di Portico e tartufaio nel bosco e ai fornelli. I prezzi del tartufo sono ancora ballerini, "ma si aggirano attorno ai 150-200 euro l’etto", come anticipa Mirco Tedaldi, presidente della Pro loco di Dovadola. Un tartufaio del paese, che chiede l’anonimato, spiega: "Il tartufo che si trova ora, il ‘fiorone’, è meno pregiato e favorisce la produzione del profumato tartufo bianco che si troverà invece solo dopo metà ottobre".

Ai prodotti dell’autunno saranno dedicate varie sagre, a cominciare da quella dei Frutti del Sottobosco, domenica a Portico, e la Sagra della Castagna a Premilcuore lo stesso giorno con bis il 19. Seguiranno la Sagra del Tartufo domenica 19 e 26 a Dovadola, la Sagra d’Autunno a Rocca San Casciano ai primi di novembre e la Sagra del Bartolaccio le prime domeniche di novembre a Tredozio.

Quinto Cappelli