‘Fuoco che arde’: domani il dibattito con sei relatori d’eccezione

Partiamo dalle basi: cosa sono i ‘Ted’? Si tratta di un format nato negli anni Ottanta in California (l’acronimo si riferisce al ‘Technology Entertaiment Design’), una serie di conferenze pensate per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito. In Italia si sono diffuse nella formula dei ‘TedX’, ovvero talk localizzati sul territorio in cui si organizzano. Ora il TedX arriva anche a Forlì (è già sold out e c’è anche una lista d’attesa): appuntamento domani alle 16 al teatro ‘Il Piccolo’ di via Cerchia.

"TedX è prima di tutto un’esperienza di comunità – spiega Valerio Melandri, assessore alla cultura, esperto in fundraising e licenziatario dell’evento –, per spronare il confronto di idee e favorire il dibattito. Non solo: le conferenze sono un momento di crescita per combattere l’isolamento e sviluppare capitale umano. Le storie degli oratori si traducono in uno scambio di idee che vale la pena diffondere, condividere o anche contestare ma che è sempre un piacere ascoltare. Intendiamo contaminarci con il potere delle parole".

Il titolo nonché leitmotiv di questa prima edizione del TedX è strettamente legato alla scelta del 4 febbraio, festa della Madonna del Fuoco nonché patrona della città di Forlì: ‘Fuoco che arde’ (per informazioni: https:tedxforli.com). Tra i relatori ci sarà Marco Cortesi, attore e regista, autore e volto tv con il programma ‘Testimoni’ per Rai Storia. Coautore e interprete del film ‘Rwanda’, Cortesi è anche ideatore della serie Mediaset ‘Green Storytellers’ sulla sostenibilità ambientale, del film ‘Edith’ e dello spettacolo ‘Come ti salvo il Pianeta’. Poi troveremo la fotografa Silvia Camporesi, che ha realizzato diverse campagne fotografiche, anche per il ministero della Cultura. Giovanni Cammaroto, poi, è un medico specialista in Otorinolaringoiatria e lavora all’ospedale Morgagni-Pierantoni: esperto in disturbi respiratori del sonno, ha studiato anche la chirurgia robotica.

A prendere il microfono, poi, saranno tre donne. Darina Mifkova è un’ex pallavolista italiana: 283 presenze in Nazionale, campionessa del mondo, quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e altri titoli. Monica Fantini è l’ideatrice e fondatrice della Settimana del Buon Vivere. Maria Luisa Fecola, infine, è stata il primo arbitro donna in Italia a debuttare nella massima serie di un campionato nazionale maschile, nello specifico il calcio a 5 (era il 2007). Ora è osservatore arbitrale e le è stata riconosciuta la qualifica di arbitro benemerito per meriti sportivi.