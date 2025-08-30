Fuoco di fila contro Gruppo8: "Stupiti, chiusura da sospendere"

"Accordi violati, Regione e istituzioni al fianco dei lavoratori, questa non può essere l’unica strada". Così Giovanni Paglia, assessore regionale al lavoro, commenta la decisione dell’azienda Gruppo8 di chiudere lo stabilimento di Forlì. "Pur riconoscendo le difficoltà produttive – prosegue –, non si può considerare la cessazione dell’attività come unica soluzione, tanto più se assunta con decisioni unilaterali". Un provvedimento che porta con sé il licenziamento di 30 dipendenti e che accende i riflettori sulla crisi del settore del mobile imbottito. "Apprendiamo con stupore e preoccupazione la volontà di Gruppo8 – afferma Paglia –, che imputa la responsabilità della scelta alla conflittualità che da mesi oppone la società al sindacato Sudd Cobas. Si tratta di una vertenza che abbiamo seguito in stretto raccordo con la prefettura e le istituzioni locali, nel tentativo di trovare una soluzione che garantisse la libera attività d’impresa nel pieno rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori, nonché di condizioni salariali e contrattuali accettabili lungo tutta la filiera produttiva".

L’assessore Paglia spiega come "sulla base di questi presupposti si era arrivati alla firma di un accordo, di cui con rammarico abbiamo dovuto constatare il mancato rispetto da parte di Sofalegname, al punto da riscontrare l’assenza di condizioni per un tavolo istituzionale di confronto, rimandando piuttosto a un’eventuale sede giudiziaria". La consigliera regionale del Pd Valentina Ancarani parla "di una decisione che colpisce duramente lavoratori e famiglie e preoccupa un settore già in difficoltà".

I sindacati del settore Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil chiedono invece il ritiro della procedura di licenziamento e l’apertura di un confronto ed "esprimono – recita una nota – la loro totale contrarietà alla scelta messa in atto da Gruppo8. Lunedì prossimo le maestranze dell’impresa si riuniranno in assemblea per decidere le azioni da mettere in atto per questa nuova fase della vertenza".

Il Partito democratico "registra con disappunto – afferma il segretario territoriale Enrico Monti – i toni particolarmente duri dell’azienda, che addossa la responsabilità della decisione esclusivamente alle proteste messe in atto in questi ultimi mesi. Facciamo appello a tutte le istituzioni, a partire dal Comune di Forlì e dalla Regione, perché si attivino allo scopo di ottenere l’immediata sospensione degli annunciati licenziamenti e la ripresa di un tavolo di trattativa con tutte le parti in causa". L’azienda Sofalegname prende atto invece della chiusura annunciata e "si riserva di svolgere tutte le opportune valutazioni – spiegano gli avvocati Minutillo e Bove –. La decisione rappresenta un elemento di assoluta rilevanza ed occorrerà verificare la tenuta del sistema aziendale in relazione al piano di ripartenza, che dovrà essere sostenibile non solo dal punto di vista produttivo, ma anche garantire il rientro da tutte le facilitazioni in essere, incluse quelle fiscali e contributive, oltre alla copertura integrale dei costi correnti, siano essi contrattuali, previdenziali o fiscali".

Gianni Bonali