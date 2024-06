Fuori dall’incubo. Terra del Sole esulta per l’assoluzione: "Noi mai avuto dubbi"

Loro, i compagni di avventura partitica nel Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la sentenza l’avevano già scritta a chiare lettere nel cuore e nella mente; ma pochi minuti dopo la pronuncia di assoluzione di Stefano Molducci, hanno voluto ribadirla ufficialmente attraverso le parole del segretario di circolo, Stefano Canonici: "Dopo tre lunghi anni si conclude nel migliore dei modi una vicenda molto dolorosa per Stefano e per la sua famiglia – scrive Canonici –. Noi, che siamo la sua famiglia politica, non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua innocenza e abbiamo atteso con fiducia i tempi della lenta macchina della giustizia".

Tra coloro che hanno atteso con il cuore in gola c’è Patrizia Campacci, consigliere comunale del Pd e amica di lunga data di Molducci. "Ho sentito Stefano sollevato anche se molto provato – le parole di Patrizia –. Siamo parecchio legati, dal 2008 collabora all’organizzazione degli eventi Pd e della Festa Democratica: lo considero il mio braccio destro e in questi anni difficili non ha mai fatto mancare il suo supporto malgrado quello che stesse vivendo". L’ex segretaria di partito non ha creduto alla colpevolezza nemmeno per un nanosecondo: "Ero sicura della sua innocenza. Non conoscevo suo padre né le dinamiche interne alla famiglia. In passato tuttavia Stefano mi aveva confessato di essere preoccupato per il papà, che abusava di farmaci".

Se le certezze della Campacci non hanno mai vacillato, inutile negare che la paura di una condanna ingiusta fosse comunque palpabile: "Credo molto nella giustizia ma purtroppo è risaputo che ci sono persone innocenti condannate a tanti anni di carcere. Qui si parlava addirittura di ergastolo! Quando sono venuta a conoscenza dell’indagine, mi sono sentita morire: errori ce ne sono già stati in passato". Le prime a condannare sono spesso le persone, facili a scagliare la prima pietra, come lascia intendere in un messaggio affidato a Facebook Roberto Gori, ex consigliere comunale, oggi uscito dal Pd e dalla politica attiva. "Ricordo sempre che a dare le sentenze sono i Tribunali, quelli veri e reali – le parole di Gori –. Non quelli del popolo imbastiti sui social network, al bar, dal barbiere o dal parrucchiere. Un abbraccio Stefano Molducci". Concetto a cui si allinea la Campacci. "La gente condanna senza pietà, senza conoscere le persone e le vicende. Questo ha fatto soffrire molto anche la famiglia di Stefano, la compagna e i bambini, che sono molto svegli e intelligenti. E per quanto uno cerchi di preservarli, i piccoli inevitabilmente risentono della tensione in famiglia". Secondo la Campacci c’è stato anche chi ha cercato di strumentalizzare politicamente la vicenda: "Stefano non era più in carica già da due anni, eppure c’è chi ha voluto rimarcare il legame con il partito".

Felice don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole: "Sembrava impossibile che Stefano avesse fatto una cosa del genere, non ho seguito molto la vicenda e non ne ho parlato con tante persone, ma tutti coloro che ho sentito si sono detti sono lieti di questo epilogo. Certo che l’accusa chieda l’ergastolo e il giudice si pronunci per l’assoluzione ci induce a fare una riflessione sulla giustizia italiana".

Francesca Miccoli